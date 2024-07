Muere Jon Landau a los 63 años, productor de películas como 'Titanic' o 'Avatar'

El productor de cine estadounidense Jon Landau murió el pasado viernes a los 63 años en Los Ángeles. Landau ganó un Oscar en 1997 por la película 'Titanic', en la que trabajó como productor. Fue el hijo de Landau, Jamie Landau, confirmó su muerte a 'The Hollywood Reporter'.

El productor trabajó estrechamente con el director James Cameron en tres de las películas más taquilleras de todos los tiempos, 'Titanic' y las dos de 'Avatar'. Llegando a convertirse en la mano derecha de Cameron, y cosechando juntos los mayores éxitos de taquilla del cine.

Tuvo varias nominaciones a los premios Oscar y su reconocimiento por su trabajo fue en aumento: desde 'Titanic' hasta la película de 'Avatar' (2009) y su secuela, 'Avatar: The Way of Water' (2022), dos grandes éxitos también de taquilla.

Asumió el papel de productor en 'Titanic'. Una apuesta heróica junto a Cameron, que se convirtió en la primera película en superar los 1.000 millones de dólares de recaudación en la taquilla mundial y ganó 11 Oscar, incluido el de mejor película. "No sé actuar, ni componer, ni hacer efectos visuales, así que supongo que por eso produzco". dijo Landau al recoger el premio con Cameron.

Landau era hijo de los productores de cine Ely y Edie Landau. Su padre fue nominado al Oscar y Landau también fue nombrado vicepresidente ejecutivo de largometrajes de 20th Century Fox cuando tenía 29 años, lo que lo llevó a supervisar grandes éxitos como 'Solo en Casa' y su secuela, así como 'Señora Doubtfire' y 'Mentiras verdaderas', donde comenzó a trabajar estrechamente con Cameron.

La familia se mudó a Los Ángeles en 970, y Landau se licenció en la escuela de cine de la Universidad del Sur de California. Ely Landau murió en 1993. Y Edie Landau, productora nominada al Oscar por películas como 'Largo viaje hacia la noche', 'Rayuela' y 'El juego mortal', murió en 2022.

Cameron: "Una parte de mí mismo se ha desgarrado..."

Su amigo y compañero Cameron quiso recordarle cuando se enteró de la noticia de su fallecimiento: "Un querido amigo, y mi más cercano colaborador durante 31 años (...) Una parte de mí mismo se ha desgarrado (...) Su humor alocado, su magnetismo personal, su gran generosidad de espíritu y su feroz voluntad han mantenido el centro de nuestro universo Avatar durante casi dos décadas (...) Su legado no son sólo las películas que produjo, sino el ejemplo personal que dio: indomable, solidario, integrador, incansable, perspicaz y absolutamente único", dijo el cineasta Cameron en un comunicado.

Él y Cameron impulsaron la franquicia Avatar, con las próximas secuelas previstas para 2025, 2029 y 2031. Una compañera de reparto, Zoe Saldaña, quiso recordarle en su cuenta de Instagram con unas bonitas palabras tras su fallecimiento: "Tu sabiduría y apoyo dieron forma a muchos de nosotros de maneras que siempre agradeceremos". "Su legado seguirá inspirándonos y guiándonos en nuestro camino", añadía.

"Jon fue un visionario cuyo extraordinario talento y pasión dieron vida a algunas de las historias más inolvidables de la gran pantalla. Sus notables contribuciones a la industria cinematográfica han dejado una huella indeleble, y se le echará profundamente de menos. Era un productor icónico y de éxito, pero aún mejor persona y una verdadera fuerza de la naturaleza que inspiraba a todos los que le rodeaban", declaró en un comunicado Alan Bergman, copresidente de Disney Entertainment.

