Millones de personas de todo el mundo se preparan para correr la San Silvestre

El mundo calienta motores para la prueba deportiva más multitudinaria y festiva. Las calles de Madrid y de muchas otras ciudades de España ya están preparadas para acoger a miles de corredores de todo el mundo que buscan acabar el 2024 con buen pie.

Esta tradición se remonta a 1925 y se celebró por primera vez en Sao Paulo, Brasil. A nuestro país tardó muchos años en llegar; fue en 1961 cuando se celebró la primera San Silvestre en España, en Galdakao, Bizkaia.

"Es la carrera. No es una más. Es la carrera en la que podemos disfrutar de la ciudad con las luces de Navidad y, sobre todo, con los amigos", afirma Javier, entrenador del Tigers Running Club, al que pertenecen centenares de corredores de todas las edades.

Consejos para correr la San Silvestre

"Bueno... lo más importante es hacer un calentamiento previo, aunque sea muy cortito, para evitar lesiones durante la carrera, intentar estar bien hidratados y sin beber alcohol, al menos previamente", sugiere Soraya, también entrenadora de las Tigers.

Estar hidratados, tener una comida ligera y estar descansados son algunos consejos para abordar adecuadamente la San Silvestre.

Tampoco tenemos que olvidar que consumir hidratos de carbono es lo más idóneo a la hora de abordar cualquier competición de fondo... aunque sea festiva como esta.

"Como la última parte de la carrera es una fiesta, y la gente va a disfrutar, pues no pasa nada porque haya esa masificación", asegura Mario, también entrenador del ya mencionado club.

Un ambiente único

La San Silvestre es conocida por ser una carrera abierta a todos aquellos que deseen participar.

"¿Qué es lo que te gusta de la San Silvestre?", le planteamos a Nico, un sonriente chaval de apenas 10 años de edad. "La diversión... y también la tensión", nos comenta.

Para los participantes en la San Silvestre, el ambiente empieza muchos días antes de la competición, y si no, sólo basta ver cómo acuden a los entrenamientos: totalmente ambientados y disfrazados como árboles de Navidad, Papá Noel y todo el repertorio típico de estas fechas.

"Vengo disfrazada para ver si me molesta el tutú o no el día de la carrera... si se me cae la diadema... entonces así me llevo una cosa o me llevo la otra", nos dice divertida una corredora que se estrena este año en esta prueba ataviada con unos cuernos de reno.

"Un poquito de alegría sin perder la emoción por el deporte", añade otro participante. Aunque para la mayoría, lo fundamental es el 'tercer tiempo': "Lo ideal y lo típico es luego irse a tomarse unas cañas previo a la cena de Nochevieja", concluye Javier.

En definitiva: un ritual por un 2025 con más luces que sombras.

