Las mejores anécdotas de los Premios Goya 2020

La 34 edición de los Premios Goya 2020 ha dado mucho de qué hablar. Esta edición ha estado formada por algunas anécdotas fáciles de recordar. La equivocación de Ester Expósito o la actuación de Silvia Abril son algunas de ellas.

"Pedro Sánchez va a ser el coautor del guion de los españoles"

La más destacada de ellas es el discurso de agradecimiento de Pedro Almodóvar, al recibir el Goya a Mejor guion original. Ha terminado su discurso con una mención a nuestra actualidad política. "Él (Pedro Sánchez) va a ser el coautor del guion de los españoles. Espero que le vaya muy bien, porque si le va muy bien a él, nos va a venir muy bien a todos", ha reivindicado.

Pero también han habido otras anécdotas. Ana Mena y Rayden han dado paso a los presentadores Silvia Abril y Andreu Buenafuente, que iban vestidos con los trajes de la famosa película 'Bienvenido, míster Marshall'. Más guiños han formado parte de la gala a otras películas españolas como 'Jamón, jamón' o 'Tesis'.

Pilar Bergés ha lanzado un Sketch de humor con una crítica sobre la situación precaria de los 'riders' que entregan paquetes en bicicleta. Tras la actuación, Bergés ha revelado el Goya a Mejor actor de reparto. Todo un juego de palabras y de acciones, una vez más.

Silvia Abril ha salido al escenario vestida como 'Súper Silvia', "la heroína que buscas" de los Premios Goya 2020. Su actuación ha sido una gran anécdota que ha jugado con efectos especiales. Su actuación es una reivindicación más para las actrices de más de 40 años.

"¡Gracias a todas las antifascistas del mundo!"

Enric Auquer, ganador del Goya a Mejor actor revelación, ha terminado su discurso con: "¡Gracias a todas las antifascistas del mundo!". Una reivindicación más.

La equivocación de Ester Expósito también ha causado algunas risas. Al dar el premio al Mejor cortometraje de animación para 'Madrid 2120', Expósito ha leído "Madrid 2021 20". Twitter se ha llenado de comentarios graciosos respecto a ello.

Con toda la cara blanca, Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla han entregado el Goya a Mejor Maquillaje y Peluquería. Presentaron la edición 32 y no han podido resistirse a bromear sobre ello: "No hay año que no nos pidan que volvamos".