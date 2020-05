María Pombo se centra en la familia tras desvelar que podría sufrir una enfermedad degenerativa

María Pombo se ha reunido con su familia tras estar todo el estado de confinamiento por coronavirus sin su apoyo. Con el avance de Madrid a la fase 1, ha podido reunirse con sus seres queridos tras un tiempo muy difícil para la influencer. Pombo, nada más avanzar de fase de desescalada, ha ido a casa de su hermana Lucía con el fin de aliviar un poco la complicada situación que atraviesa.

La española reveló hace poco que padece mielitis, una inflamación de la médula espinal que podría ser indicativo de una futura aparición de la esclerosis múltiple. Esta enfermedad autoinmune que afecta a cerebro y médula, la padece su madre de forma crónica, así que la posibilidad esta ahí.

Esta dolencia hace que el propio sistema inmune destruya su mielina, quien es la encargada de envolver fibras nerviosas y neuronas. Por ello, ante tan difícil situación era esencial disfrutar de tiempo con los suyos. De hecho, también ha vuelto a las redes sociales tras varios días sin subir contenidos.

"Qué felicidad por fin haber pasado a la fase 1. Nosotros vamos a celebrar hoy el cumple de mi madre que, como sabéis, fue ayer. Lo vamos a celebrar en casa de Álvaro y Lu, que tienen piscinita. Voy a poder tomar el sol por fin si las nubes me dejan, que parece que va a llover. No he estado más blanca en mi vida", aseguraba la propia Pombo en una de sus stories.

Así mismo, también quiso dejar claro esta “bien, positiva e intentando ver el lado bueno que tiene cada situación” aunque sufre algunos dolores de cabeza. También agradeció todo el apoyo que ha recibido tras la noticia.

"Os quería agradecer muchisisísimo, de verdad que no tengo palabras de agradecimiento, por todos los mensajes. Porque me hace sentir muy afortunada, muy arropada. De verdad, muy feliz", comentó en su perfil de Instagram.