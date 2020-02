Los 'looks' más extravagantes llegan a Madrid de la mano de los mejores peluqueros del mundo

Madrid se convierte en la capital mundial de la peluquería gracias a la II Edición de los International Hairdressing Awards. Sobre la pasarela se han visto propuestas de los mejores peluqueros del mundo. Es la alta costura de la peluquería.

Se les conoce como 'los Oscar' de la peluquería. Y, entre ellos, hay un equipo español que afirma "ser un orgullo" estar nominado. La colección que van a presentar consta de mechas de varios colores.

Propuestas que no son prácticas para salir a la calle, pero que buscan marcar tendencia e innovar. El famoso peluquero británico, Trevor Sorbie, recibirá el premio de honor International Hair Legend of the Year 2020 por su carrera en la profesión y por ser una referencia para peluqueros de todo el mundo.

Además, por primera vez, se entregará el International Hair Influencer of the Year Award. Es un premio que reconocerá la influencia de un profesional de la peluquería en el mundo de las redes sociales. En esta edición se entrega a Sam Villa.