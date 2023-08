'El hombre del saco', 'Gran Turismo' o 'Vacaciones sin mamá', entre los estrenos de cine del viernes 11 de agosto

Con las altas temperaturas que están atizando el país, salir a la calle se ha convertido, prácticamente, en una excursión por el desierto. Pasar el día al aire libre ha dejado de ser una opción viable, a menos que sea en una playa o piscina, y eso obliga a buscar alternativas. Una de ellas es el cine y, precisamente este viernes 11 de agosto, llegan estrenos muy esperados por los mayores amantes de la gran pantalla, como pueden ser 'Gran Turismo', 'El hombre del saco' o 'Vacaciones sin mamá'.

Esta semana, el cine nos trae nueve películas nuevas, de todos los gustos y colores, desde la mejor comedia hasta el más puro terror. Por tanto, muy probablemente se encuentre la opción ideal para convertir un día caluroso de verano en uno de palomitas y butacas.

'Gran Turismo' de Neill Blomkamp

Siguiendo los pasos de 'The Last of Us' en la pequeña pantalla, llega a los cines 'Gran Turismo' de la mano de Neill Blomkamp, director de otros títulos como 'Demonic' o 'Chappie'. Basada en hechos reales, este largometraje de acción explica la historia de Jann Mardenborough, un adolescente que competía jugando al videojuego 'Gran Turismo', ganando varios premios, y ello le sirvió para cumplir su sueño y convertirse en un piloto de carreras profesional.

La película cuenta con un reparto de lujo, con actores de la talla de David Harbour, famoso por su papel en la serie 'Stranger Things'; Orlando Bloom, muy conocido por 'El Señor de los Anillos' y 'Piratas del Caribe'; y Darren Barnet, de la serie 'Yo nunca'.

'El hombre del saco' de Ángel Gómez Hernández

'El hombre del saco' es una película de terror dirigida por Ángel Gómez Hernández y en colaboración de 'Atresmedia Cine'. La cinta trata la historia de una familia que se muda a un pueblo pequeño tras el fallecimiento de su padre. Sin embargo, allí comienzan a producirse desapariciones extrañas, y los hermanos tratarán de descubrir la verdad detrás de la aterradora leyenda del 'Hombre del saco'.

En esta película participan actores como Javier Botet, Macarena Gómez o Manolo Solo y es prácticamente obligatoria para los amantes del cine de miedo.

'Vacaciones sin mamá' de Ludovic Bernard

Cambiamos de tercio y ponemos el foco en la comedia 'Vacaciones sin mamá', dirigida por Ludovic Bernard, conocido últimamente por la serie francesa 'Lupin'. La película va sobre Antoine, un padre de cuatro hijos que se dispone a irse de vacaciones con la familia cuando, de pronto, su mujer le dice que no puede ir, enfrentándose al reto de estar a cargo de cuatro niños durante diez días. La película está protagonizada por Frank Dubosc y le acompañan Aure Atika, Alexis Michalik y Annelise Hesme.

'Háblame' de Danny y Michael Philippou

Volvemos al terror gracias a los hermanos australianos Philippou y su largometraje 'Háblame', que cuenta la historia de Mia, una adolescente que se vuelve adicta a invocar espíritus usando una mano embalsamada. En un momento dado, se enfrenta a un alma que dice ser su madre muerta y da comienzo a una plaga de fuerzas sobrenaturales y deberá decidir entre confiar en los vivos o en los muertos. En el reparto aparecen Sophie Wilde, Alexandra Jensen y Joe Bird, entre otros.

'Vampiro al rescate' de Roman Artemyev

La cartelera también ofrece opciones para los más pequeños, como la animación 'Vampiro al rescate' de Roman Artemyev, cuyo protagonista es el vampiro Vladimir, quien lleva sin encontrar novia durante 300 años pero, de repente, la doncella Bárbara se cruza en su camino.

'Godland' de Hlynur Palmason

De la misma manera, esta semana hay espacio para el drama, que se verá representado en 'Godland', del cineasta islandés Hlynur Palmason. El personaje principal es un joven sacerdote danés que se muda a una zona remota de Islandia para construir una iglesia. No obstante, cuando más se adentra, mayores son las tentaciones que sufre. La lista de actores la encabeza Ingvar Eggert Sigurdsson.

'El viaje de Ernest y Célestine' de Jean-Christophe Roger y Julien Chheng

Volvemos al mundo de los dibujos animados y nos metemos en 'El viaje de Ernest y Célestine', dirigida por Jean-Christophe Roger, Julien Chheng. Ernest y Célestine vuelven al país del primero, la Charabie, para poder restaurar su increíble violín estropeado. No obstante, cuando llegan descubren que la música lleva prohibida desde hace años, por lo que tratarán de darle la vuelta la tortilla y devolver la alegría al país de los osos.

'Pequeños grandes amigos' de Andréa Bescond y Eric Métayer

'Pequeños grandes amigos' es otra comedia que llega de la mano de Andréa Bescond y Eric Métayer. La película muestra ancianos desvalidos y niños inocentes que se enfrentan después de que la cafetería de la escuela sea trasladada al asilo para pasar las pausas del almuerzo. Vincent Macaigne, Aïssa Maiga y Marie Gillain son tres de los actores que figuran en el reparto.

'La última reina' de Adila Bendimerad y Damien Ounouri

La última película de la semana es 'La última reina', un drama de Adila Bendimerad y Damien Ounouri ambientado en la Argelia de 1516. El pirata Barbarroja libera Argel de la tiranía de los españoles y se hace con el poder del reino. Contra todo pronóstico, una mujer le planta cara: la reina Zaphira, esposa del rey Salim.