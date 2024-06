La Feria del Libro de Madrid reúne a Sonsoles Ónega, Alfonso Goizueta o Carmen Mola: "No hemos parado"

La Feria del Libro de Madrid llega a su ecuador en su edición número 83 con el deporte como gran protagonista pero también la lluvia, pues los asistentes miraban al cielo y recorrían las casetas para no perderse a ningún autor.

De entre los escritores que han firmado sus obras a lo largo de la jornada, Alfonso Goizueta recibía a sus sorprendidos lectores, que hablaban de la edad de este joven escritor y pedían dedicatorias varias en las páginas del título 'La sangre del padre', finalista del Premio Planeta 2023.

"El libro les ha hecho compañía. Eso me encanta porque yo creo que la literatura también es compañía"

La ganadora de estos premios también ha estado presente con su libro 'Las hijas de la criada'. Sonsoles Ónega ha dibujado muchos corazones en las páginas de sus fieles lectores que venían desde muy lejos para conocerla. "Les gusta la historia, les gustan los personajes, me dicen que han pasado un buen rato y que el libro les ha hecho compañía. Eso me encanta porque yo creo que la literatura también es compañía", afirma la escritora.

Máximo Huerta también ha ocupado un puesto en esta feria y ha recibido a todas las personas que se organizaban en una larga cola a la espera de que el escritor les dejara su rúbrica en la primera página de su obra 'París despertaba tarde'. Una historia de amor, según reconoce el autor, que ha emocionado a sus lectores, que le agradecían su trabajo.

La fila de personas, en su mayoría jóvenes, que se formaba junto a la caseta de Inma Rubiales tampoco parecía tener fin. "Es una locura, hay gente que lleva aquí desde las siete de la mañana e intentamos ir todo lo rápido que podemos para poder firmar el libro de todas las chicas, ellas vienen muy emocionadas y me hacen regalos", dice la autora. Su obra 'Todos los lugares que mantuvimos en secreto' ha atrapado a muchas chicas jóvenes que tienen sus propios códigos a raíz de la lectura.

"Como mi último libro se ubica en Finlandia, vienen todas con copitos de nieve, incluso hay chicas que traen pegatinas y las reparten por toda la cola. Vienen todas maquilladas, con las uñas hechas de copitos de nieve y es super chulo. Esto es una experiencia, una cosa es la firma pero ellas en la cola lo viven, no me necesitan, se lo pasan genial solas", afirma la autora.

"Esto es una experiencia, una cosa es la firma pero ellas (sus lectoras) en la cola lo viven, no me necesitan, se lo pasan genial solas"

La soledad que caracteriza al escritor mientras crea su obra contrasta frontalmente con el baño de masas que reciben algunos en ferias como la que se está celebrando en Madrid. "Esto es la cosecha, escribir es sembrar y esto es recoger los frutos. Esto es lo bonito: el contacto con los lectores, la conexión, hablar de los personajes porque los conocemos ellos y yo... es precioso". Estas palabras son de Eva García Sáenz de Urturi, que, aunque su obra 'El ángel de la ciudad' se publicó el pasado año, ha recibido a muchos lectores que han querido arroparla y hablar del argumento de esta novela de suspense.

"No hemos parado desde que hemos empezado. Un día que pese a llover, la gente está viviendo igual. No me esperaba tanta gente, como este año no tenía libro nuevo, no me esperaba firmar y no he parado, así que encantada de la vida de tener lectores tan fieles. Los lectores siempre me dicen lo mimo, que para cuándo la siguiente", reconoce.

"Hace uno la dedicatoria y firmamos los tres [...] nos vamos organizando, igual que nos organizamos para escribir"

Carmen Mola, el pseudónimo que reúne a Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, ha estado firmando su obra 'El infierno' con tanta recurrencia que admitían que la originalidad en las dedicatorias se les había agotado. "Los lectores vienen y nos dicen que por qué hemos matado a tal o hemos matado a cual, sois unos perturbados... Y nosotros lo que les decimos es no, los perturbados sois vosotros que os gusta", comenta entre risas Jorge Díaz.

El mismo autor reconoce que en todas las ferias siempre hay alguna persona que al dejar el ejemplar para que se lo firme Carmen Mola, busca a una mujer y se extraña de que sean tres hombres los que ocupan la caseta de la supuesta autora. "Hace uno la dedicatoria y firmamos los tres y nos vamos turnando y nos vamos organizando, igual que nos organizamos para escribir", afirma Díaz.

