La fábrica gallega que elabora champús y cremas con uva Albariño y agua del Atlántico

Hasta 2020 la actriz había dicho "no" a distintos proyectos internacionales. Pero con el Covid 19 ha aprendido a relativizar, "me pasaron cosas suficientemente fuertes como para darme cuenta de que lo más importante en esta vida es la salud". Así que ahora es una de las pocas actrices españolas -comparte ese honor con Elena Anaya- que puede presumir de haber participado en una película de superhéroes de Hollywood. 'The Flash' se estrena este viernes 16 de junio y en ella Maribel Verdú da vida a la madre del veloz protagonista. Aunque para rápida ella, que no duda ni un segundo para aclarar: "Tengo los pies en la tierra y esto no va a cambiar nada".