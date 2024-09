Esta es la película que representará a España en los Premios Oscar 2025

La Academia de Cine ya ha desvelado qué película representará a España en los Premios Oscar 2025 en la categoría de Mejor Película Internacional. Será 'Segundo premio', un filme de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, que ha sido elegido por los votantes en una terna en la que también estaban 'Marco', de Jon Garaño y Aitor Arregi, y 'La estrella azul', de Javier Macipe. El encargado de dar la noticia ha sido el actor Eduardo Noriega y lo ha hecho desde la sede de la Academia en Madrid.

'Segundo premio', película ganadora de la Biznaga de oro en Málaga, narra el origen del grupo indie 'Los Planetas' en la Granada de los años 90, y lo hace a través de leyendas. Lacuesta entró en el proyecto tras un impulso inicial de Jonás Trueba, que finalmente decidió no dirigirla, y reescribió el guion entero con Fernando Navarro, autor del libreto inicial y que conocía al grupo.

El año pasado, la película seleccionada fue 'La sociedad de la nieve', de Juan Antonio Bayona. El drama sobre el accidente aéreo en los Andes fue nominado al Oscar internacional, aunque acabó ganando 'La zona de interés', candidata del Reino Unido. Antes que la película de Bayona, las últimas candidatas españolas en alcanzar la nominación en esta categoría fueron 'Dolor y gloria' de Pedro Almodóvar (2019) y 'Mar adentro', de Alejandro Amenábar, que ganó el premio en 2004.

97ª edición de los Oscar

La 97ª edición de los Oscar se celebrará en Los Ángeles el próximo 2 de marzo. Antes, la Academia de Hollywood cerrará el 14 de noviembre el periodo para presentar candidatos y el 17 de diciembre se anunciará la preselección a mejor película internacional. Las nominaciones finales se harán públicas el 17 de enero de 2005.

Entre las candidatas ya presentadas este año destacan la alemana 'La semilla del higo sagrado' del iraní Mohammad Rasoulof, la irlandesa 'Kneecap' de Rich Peppiatt y la chilena 'El lugar de la otra', de la doble nominada al Oscar Maite Alberdi.

En el listado también se encuentran ya 'El baño del diablo' (Austria), 'Triumph' (Bulgaria), 'Universal Language' (Canadá), 'Baghdad Messi' (Irak), 'Family Time' (Finlandia), 'Semmelweis' (Hungría), 'Cloud' (Japón), 'Heaven is Beneath Mother’s Feet' (Kirguistán), 'Flow' (Letonia), 'Drowning Dry' (Lituania), 'Tres kilómetros hasta el fin del mundo' (Rumania), 'Old Fox' (Taiwán), 'Life' (Turquía), 'Hay una puerta ahí' (Uruguay) y 'From Ground Zero' (Palestina).

