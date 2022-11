El emotivo y viral reencuentro de las Spice Girls: "Una amistad para toda la vida"

Hace más de 20 años que se disolvió el grupo de las Spice Girls. Sin embargo, cada reunión de la banda es una de las más esperadas por el público. Pasó en 2007 cuando las 5 componentes anunciaron una gira a nivel mundial para cerrar definitivamente el ciclo.

En aquella ocasión el quinteto logró récord de ventas y los críticos especializaros sucumbieron una vez más al talento de Baby, Scary, Sporty, Ginger y Posh sobre el escenario.

En 2012 las Spice Girls clausuraron los Juegos Olímpicos de Londres. Una actuación que tuvo gran eco mediático y que hizo que algunos de sus sencillos y discos volviesen a entrar en las listas de ventas y descargas a nivel mundial.

En 2020 el grupo se reunió de nuevo en el Festival de Glastonbury, aunque ese reencuentro tuvo una gran ausente: Victoria Beckham.

Las Spice se reúnen gracias a Geri

Desde su separación, queda claro que ver a la popular banda de los 90 al completo es un auténtico sueño para los fanáticos. Precisamente este fin de semana ese sueño ha estado muy cerca de cumplirse. El motivo ha sido el 50 cumpleaños de Geri Halliwell, celebrado en su exclusiva mansión de Oxfordshire y al que asistieron Victoria Beckham, Mel C y Emma Bunton. En esta ocasión, la gran ausente fue Melanie Brown (Mel B).

Entre risas y bailes, la Girlband pudo rememorar algunos de sus grandes éxitos, como 'Say You'll Be There', ante la cómplice mirada del resto de asistentes entre los que se encontraba David Beckham, que no dudó en grabar la escena con su móvil y compartirla en redes sociales. "Celebración especial para Ginger este fin de semana, y aún más especial capturar este momento de las chicas. Una amistad para toda la vida", escribió el exfutbolista.

Unas imágenes que también quiso compartir su mujer en Tik Tok: "Cuando las Spice Girls se reúnen solo por una noche, menos 'Scary Spice'. ¡Te extrañamos, Mel B!. Os amo chicas", posteó la diseñadora.

Usuarios y seguidores de las Spice en todo el mundo tampoco han perdido la oportunidad de comentar este reencuentro. Para algunos las Spice "están impecables", aunque para otros "esto hubiera sido perfecto si Mel B también hubiera estado allí".