La emotiva carta de amor de Asunción Balaguer a Paco Rabal: "No sabes cuánto deseo reunirme contigo"

La actriz Asunción Balaguer ha fallecido en la madrugada de este sábado a los 94 años de edad, en el hospital madrileño de la Fuentefría (Cercedilla) como consecuencia de un fallo multiorgánico, según ha informado la Fundación AISGE en un comunicado.

Balaguer, que celebró su último cumpleaños el pasado 8 de noviembre, fue ingresada una semana después de sufrir un ictus en su domicilio del municipio madrileño de Alpedrete, donde residía desde principios de los años ochenta en compañía de su marido, el acto Paco Rabal, fallecido en 2001.

Durante más de su medio siglo de matrimonio, la actriz relegó en parte su faceta interpretativa hasta que enviudó, a los 75 años, y decidió retomar la vida artística. La actriz escribió una emotiva carta al que fue su marido poco años después de fallecer.

El actor Francisco Rabal falleció a causa de un enfisema pulmonar cuando regresaba a España después de recibir un premio en Montreal.

Carta de Asunción Balaguer a Paco Rabal

Mi querido Paco:

Se me está haciendo muy larga tu ausencia... No sabes cuánto deseo reunirme contigo; pero no te preocupes que, como siempre, cuidaré de tu sitio y tu recuerdo, todo lo que conseguiste con trabajo e inteligencia, y también de nuestra familia. Están bien, todos están bien.

¿Recuerdas cuando me decías "¡soy millonario en amigos!"? Pues sigues teniéndolos. Me abrazan igual que te abrazaban a ti y siguen con la alegría de contar tus aprecios, tus ocurrencias en las largas noches que pasasteis juntos.

El otro día estuve en un estreno de teatro y allí estaban Juan Diego, Echanove, José Luis García Sánchez.... Quisieron que nos hiciéramos una foto juntos. ¡Ojalá pudiera enviártela! A la salida me encontré con Fanny Rubio y le pedí que me enviase algunas de sus poesías -ya lo ha hecho- para incorporarlas al recital 'Paco y sus queridos poetas' que ya sabes, llevamos por España junto a tu querido nieto Liberto... Tu voz nos acompaña con las imágenes que rodaste de Rafael Alberti en Roma y de Dámaso Alonso en Madrid y tus graciosos 'Versos y ripios' con los que tu público sigue disfrutando.

Si pudieras volver, Paco, te emocionaría ver tu nombre en las calles, en colegios, casas de cultura... En Madrid se inauguró el Centro Cultural de Palomeras Paco Rabal, con una preciosa exposición donde lucían tus premios, cuadernos de trabajo, alguna de tus gorras y el inmejorable libro de cabecera 'Mi último suspiro' de Luis Buñuel, "tu tío".