El discurso de Vicente Vallés tras recibir el premio 'Francisco Cerecedo': "El periodismo es la antítesis del fanatismo"

Vicente Vallés ha recibido este miércoles el Premio de Periodismo 'Cuco Cerecedo', convocado por la Asociación de Periodistas Europeos. En la entrega del XXXVII Premio ha defendido los valores del periodismo, opuesto al fanatismo.

"La transición también la hicieron los periodistas, Cuco entre ellos. Cuatro décadas después, la democracia sigue siendo un bien a preservar. Ahora tenemos que ayudar a cuidarla, a defenderla, y la defendemos con la información. El periodismo es la antítesis del fanatismo. Ya no sólo se critica a alguien por lo que dice, si no se busca que no se pueda decir o escribir. El diálogo en un monólogo. El periodismo clave en las sociedades libres. He intentado buscar la verdad e informar sobre ella. Seguiremos informando", ha dicho Vallés en su discurso.

Vallés, que ha recibido el premio de manos del Rey, también ha tenido palabras de recuerdo para los fallecidos a causa de la pandemia de coronavirus y ha animado a los periodistas a cuidar y defender la democracia con la información porque no pude darse por sentada.

Además ha agradecido y dedicado el premio a toda su familia y a sus compañeros de Antena 3 Noticias "por su apoyo permanente a nuestro trabajo".