Cuentos en cuarentena contra el coronavirus: "Me gusta"

Quedarse en casa es de momento la única "vacuna" para frenar la cadena de contagio del COVID-19. En tiempos de coronavirus cualquier mensaje que ayude a entender la importancia solidaria del confinamiento es un signo responsable y solidario.

Este cuento está dedicado a quienes con responsabilidad y pensando en lo mejor para todos se quedan en casa.

El cuento de hoy: "Me gusta"

Me gusta, me gusta, me gusta a mi

Me gusta me gusta, me gusta a mi

Me gusta el color morado,

los guisantes con jamón.

Me gusta, me gusta, me gusta a mi

Me gusta me gusta, me gusta a mi

Las moras, las uvas pasas,

el queso más que a un ratón.

Me gusta, me gusta, me gusta a mi

Me gusta me gusta, me gusta a mi

Ver las pompas de jabón,

el tomate con tortilla.

(aunque parezca extraño, mejor en bocatilla)

Me gusta, me gusta, me gusta a mi

Me gusta me gusta, me gusta a mi

Hacer gárgaras con agua,

el frescor de la sandía.

Me gusta, me gusta, me gusta a mi

Me gusta me gusta, me gusta a mi

La noche llena de estrellas

y la oscuridad más negra.

Me gusta, me gusta, me gusta a mi

Me gusta me gusta, me gusta a mi

Mirar por la mirilla

(porque soy algo cotilla)

y contemplar la luna

tumbada en la esterilla…

Me gusta, me gusta, me gusta a mi

Me gusta me gusta, me gusta a mi

Los días largos del verano

y los árboles nevados.

Me gusta, me gusta, me gusta a mi

Me gusta me gusta, me gusta a mi (Estribillo)

Bucear dentro del mar

y encontrar grandes tesoros,

como el que ahora tengo

frente a mi ojo…

Me gustas, me gustas, me gustas tú

Me gustas, me gustas, me gustas tú

que te quedas en tu casa

hasta que le virus se vaya

Me gustas, me gustas, me gustas

tuuuuuuuuuu

FIN

Porque podamos seguir disfrutando de todas esas pequeñas y grandes cosas que nos dan felicidad.

Cada día de la cuarentena en la web de Antena 3 Noticias te damos un nuevo cuento con ayuda de los profesores y los alumnos de La Escuela de Cuentacuentos. Mañana contaremos uno especialmente dedicado a quienes luchan cada día contra múltiples dificultades, a quienes sufren y sin embargo no pierden la esperanza. ¡No te lo pierdas!

#CuentosEnCuarentenaA3N

Narradora: Susana Sinpecas, ex alumna de La Escuela de Cuentacuentos.

Título: " Me gusta "

Autora: Emmanuelle Bastien.