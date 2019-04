Coches de principios del siglo XX hacen parada este fin de semana en Madrid

Este fin de semana ha aterrizado en Madrid la feria ClassicAuto, un evento en donde los visitantes podrán admirar automóviles de todo tipo procedentes de principios del siglo XX.

Construcciones de Rolls Royce, Packars, Jaguar, o Mercedes que marcaron una época. Expuestos los que un día constituyeron una importante novedad en el mundo del motor, como un modelo que nació para convertirse en el primer todoterreno.

Tres días de feria en la que no solo se permite mirar, si no que también se puede vender y comprar. Vehículos de época no aptos para todos los bolsillos. Un pegaso del que existen solamente 50 ejemplares, cuesta 576.000 euros.

A pesar del precio, son máquinas de los años 20 que siguen cautivando y rodando más de un siglo después.