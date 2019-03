'Black Panther' triunfa en los premios del sindicato de actores

La exitosa película de Marvel consiguió recaudar 1.346 millones de dólares en todo el mundo y continúa abriendo camino para la diversidad en Hollywood al ser la primera película de superhéroes con un protagonista negro.

'Black Panther' se convirtió, además, esta semana en la primera película de superhéroes en ser nominada al Óscar a mejor largometraje.

En una temporada de premios de Hollywood en los que no habían favoritos claros, Rami Malek y Glenn Close confirmaron sus credenciales para los Óscar al llevarse los galardones al mejor actor y mejor actriz, respectivamente.

Poca fortuna tuvieron los españoles Antonio Banderas y Penélope Cruz que no consiguieron ganar los premios a los que estaban nominados en las categorías televisivas por "Genius: Picasso" y "American Crime Story: The Assassination Of Gianni Versace", respectivamente.

El legendario intérprete Alan Alda recibió un premio especial por su carrera y subrayó que una de las grandezas de su profesión es poder meterse en la cabeza de los personajes que encarna.