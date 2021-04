Atresmedia TV cierra su mejor marzo desde 2014 con un 28,2% de cuota de pantalla y cierra el primer trimestre de 20121 como el grupo líder con su mejor dato en 5 años, un 27,9%, y la mayor ventaja con su competidor desde la creación de grupos (2011). Vuelve a ser, por séptimo mes consecutivo y pese a tener un canal menos que su competidor, el grupo líder absoluto del prime time de nuevo por delante del 30%, un 30,2%, a +3,6 puntos de su rival. También es el grupo líder absoluto del Target Comercial en la franja estelar con un 29,5%.

Antena 3 continúa su ascenso y crece ininterrumpidamente desde el inicio de temporada. En marzo logra un 14,4%, su mejor dato en más de 7 años, desde diciembre de 2013, además de su mejor marzo en 12 años, desde 2009. Imbatible en prime time, sube de nuevo y lidera por 8º mes consecutivo con un 17%, a casi +2 puntos sobre su competidor en el que supone su resultado más alto en la franja estelar en 13 años (abril de 2008).

Antena 3 vuelve a ser la cadena por la que más espectadores pasan cada día, con una media de casi 15 millones y medio (frente a los 14 millones de su competidor) y este mes acapara de nuevo las emisiones no deportivas más vistas, 23 de un total de 25, así como los 'minutos de oro', concentrando el 74%.

Logra, por 15º mes consecutivo, los informativos líderes absolutos de la TV con el mejor registro para Antena 3 Noticias en 13 años (enero 2008) y todas sus ediciones en crecimiento y líderes en todas las comparativas, aumentando la ventaja con su competidor hasta los 5 puntos, la mayor en más de 13 años (julio 2007).

Además de su liderazgo en informativos, vuelve a ser la cadena líder en entretenimiento con los programas más vistos, 'Pasapalabra' y 'El Hormiguero 3.0', que baten, además, sus mejores resultados en toda la historia. También es la cadena con las series líderes y más vistas, con 'Mi hija' y 'Mujer' como referentes del prime time y 'Amar es para siempre' entre las ficciones de tira diaria.

laSexta acumula 33 meses seguidos de liderazgo sobre su competidor

laSexta (6,9%) suma 33 meses consecutivos de liderazgo sobre su competidor en marzo, mes de su 15º aniversario, que celebra como tercera cadena privada más vista y logrando, además, la mayor distancia con su rival en 11 meses con casi +2 puntos. Una vez más, le gana en Prime Time (6,5% vs 5%), así como en Target Comercial, tanto en el total día (7,8% vs 5,6%) como en Prime Time (7,1% vs 5,8%).

La Mañana es su franja más fuerte, especialmente de lunes a viernes (13,3%) con la fortaleza de 'Al Rojo Vivo' como el programa de análisis político líder y 'Aruser@s' en un nuevo máximo mensual histórico, tanto en el programa como en la franja completa. 'El Intermedio' vuelve a crecer hasta su mejor dato en más de un año y es lo más visto a diario de la cadena, mientras que 'Lo de Évole' es lo más visto del mes y logra récord histórico en su edición con Fernando Simón. 'Zapeando', 'Jugones' y 'Más Vale Tarde' siguen muy por delante de sus respectivos rivales.

En cuanto a las temáticas, Nova vuelve a ser la TV líder, por 9º mes consecutivo en menos de un año, Neox lidera en Target Comercial y Jóvenes, Mega sobresale en Late Night con ‘El Chiringuito de Jugones’ como líder temático en su 2º mejor mes del curso y Atreseries continúa como la temática de nueva creación líder desde su nacimiento, con subida respecto a febrero.

Las temáticas

Nova consolida su audiencia de febrero y es, un mes más, la cadena temática líder. Encadena, además, 13 meses consecutivos como líder temática del prime time repitiendo su mejor dato de temporada (2,8%). También vuelve a liderar su franja de novelas (15:00-22:45h LV) con un 3,3%, a +1,5 puntos de su competidor. Además, supera ya los 20 meses consecutivos como cadena femenina líder por delante de su competidora.

Neox se sitúa a la cabeza del Target Comercial en el total día (2,6%) y en prime time (2,2%) y es, además, la temática líder del daytime (2,6%). Sus mejores públicos son nuevamente los espectadores de 25-34 (5,1%) y de 35-44 (3,6%) años, entre los que repite liderazgo.

Mega destaca un mes más en hombres (2,0%) y en Target Comercial (1,6%). También sobresale en Late Night (2,9%), despuntando especialmente en hombres (4,3%) y jóvenes (4,8%)

Atreseries

Atreseries sigue creciendo y como la cadena de nueva creación líder desde su nacimiento. Lo más visto de la cadena es ‘Navy: investigación criminal’ (218.000 y 1,6%), ‘S.W.A.T’ (226.000 y 1,4%) y ‘Crimen en el paraíso’ (243.000 y 2,2%).