'Alas de hierro' bate los récords de venta en su primera semana en España

El pasado 21 de febrero llegaba a las librerías el segundo volumen de la serie Empíreo, 'Alas de hierro'. Las colas formadas a la entrada de las tiendas no se veían entre el público desde que se publicó la saga de Harry Potter.

La llegada de este nuevo libro ha tenido una acogida extraordinaria tanto por los lectores, libreros y medios de comunicación. Con solo dos volúmenes publicados se ha convertido en el mayor fenómeno editorial de los últimos años, pues ya ha vendido 400.000 ejemplares solo en España.

Por otro lado, su predecesor, 'Alas de sangre' ya lleva 11 ediciones en menos de cuatro meses.

Los dos volúmenes serán adaptados en una serie

Los volúmenes de la escritora Rebecca Yarros serán la próxima gran apuesta de una de las plataformas de series y películas. Hay quienes ya la comparan con 'Juego de Tronos' o 'El Señor de los Anillos'. Su autora será la productora ejecutiva.

Cada vez son más los jóvenes que invierten su tiempo en la lectura

El 74% de los jóvenes españoles lee en su tiempo libre, sobre todo entre los 14 y los 24 años, según el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros. Este gran porcentaje se puede ver favorecido por las redes sociales, ya que son el mejor aliado de estos lectores.

En redes sociales como Instagram, YouTube y, sobre todo, TikTok se crean comunidades lectoras donde los jóvenes encuentran reseñas, recomendaciones o anécdotas relacionadas con la lectura, lo que les lleva a querer saber más sobre el libro del que le están hablando.

Más de 150 millones de visualizaciones en TikTok

Los vídeos de usuarios de TikTok hablando sobre el primer volumen, 'Alas de sangre' acumula ya más de 150 millones de visualizaciones.

Rebecca Yarros, la autora del momento

No son las primeras novelas de Rebecca Yarros, ya que cuenta con más de quince, las cuales han sido aclamadas tanto por medios de comunicación como por los lectores. Autora 'bestseller' de 'The New York Times' y 'USA Today', Yarros es la autora de la que la mayoría de jóvenes hablan tras sus últimos volúmenes.

En estos últimos libros, la autora deja ver un poco más de ella, pues su protagonista, Violet sufre una enfermedad crónica, el síndrome de Ehlers Danlos, como ella.