El actor Manu Baqueiro, sobre el fin de 'Amar es para siempre': "Va a ser una pena enorme y también un motivo de orgullo"

A lo largo de los años ha variado la sintonía, pero no el espíritu. "Pues eso parece. Que al final hay que echar el cierre del bar", explica Manu Baqueiro, Marcelino en esta veterana ficción. "Va a ser una pena enorme, no lo vamos a negar, y también va a ser un motivo de orgullo", seññala.

"La gente, por ejemplo, que veía la serie al principio y luego se vuelve a enganchar ahora, sí nota esa diferencia de edad. Es hermoso que no se den cuenta del cambio porque eso quiere decir que hemos crecido con ellos", comenta Itziar Miranda, la irrepetible Manolita. "La gente me lo dice mucho por la calle también, cuando hago mis locuras y me como mis croquetas y cuando no pago nunca en el Asturiano", añade Sebas Fernández, actor que encarna al personaje que lleva su mismo nombre.

Ha llegado el momento de decir adiós a una de las series más longevas de la historia de la televisión en España. Todos son cifras de récord: 3.000 actores y 30.000 figurantes han pasado por Amar es para Siempre. 3.000 episodios que han convertido lugares como El Asturiano o la Plaza de los Frutos en un lugar de encuentro para millones de espectadores. "Siempre he pensado en entretener, que la gente pudiese aprender algo la historia de nuestro país y bueno, creo que lo hemos conseguido" señala Eduardo Casanova, director de esta producción.

"Amar" ha sido una cantera irrepetible de actores noveles y veteranos

"Sobre todo cuando una serie es realmente importante es cuando tiene dos componentes. El que divierte y el pedagógico, y esta tiene esos dos componentes", nos dice el veterano José Antonio Sayagués, el carismático Pelayo, propietario de ¡El Asturiano'. Esta serie promete un final que no dejará indiferente a ningún espectador.

