El actor Jean Reno escribe su primera novela: "El cine es como el tenis. La literatura es como el golf"

Como mi francés es casi nulo, busco en el traductor 'campechano' y me sale 'campement' y 'copieux' (por favor, si hay algún francófono en la sala que se pronuncie). Esa campechanía, esa cercanía, define bastante bien a Jean Reno. Es una estrella mundial de cine -si no habéis visto 'León el profesional', 'El gran azul', Los visitantes', 'Misión Imposible' o 'Godzilla' ya estáis tardando- pero acude a nuestra entrevista con la naturalidad y la sencillez del novato. Porque Reno ha hecho mil presentaciones de cine por todo el mundo, pero es la primera vez que se enfrenta a una gira de promoción como escritor. Y se le nota humilidad y veneración por el oficio: "Piensas en autores extraordinarios, en lo que han escrito", nos confía el francés. "Y tú no puedes compararte. Tú eres un gusano con un bolígrafo intentando hacer algo. Pero me lancé y me dije: '¡Allez! ¡Lo vamos a hacer'".

Un francés con acento andaluz

Lo de mezclar idiomas es algo habitual en alguien que habla cinco idiomas además del francés, incluido el español. Su padres eran españoles exiliados por la dictadura franquista a Casablanca, cuando era un protectorado francés. "Yo hablo español con mi agente, que es argentino, y con mi hermana. Pienso que tengo un porcentaje de español: el alma el color, la música, un grito...eso viene de Andalucía, eso nunca te lo arrancan", cuenta con mucho sentimiento Reno, que de pequeño era Juan Mo-Reno. "Cuando me dicen que me sale el acento andaluz me pongo muy contento".

Debut forzado como escritor

Si el dicho afirma que 'nunca es tarde si la dicha es buena', el salto al mundo de la literatura le ha llegado a Reno con 77 años. ¿Los motivos? Una fuerza mayor que nos afectó a todos: "Llegó la pandemia, el Covid y me quedé en casa durante mucho tiempo con mi familia. Y pensé que mi vida se paraba ahí. Me puse entonces a escribir, porque mi idea, entonces y ahora, no es ser escritor, sino contar algo con palabras. En este momento es un libro, mañana un espectáculo, que llevo el año que viene a Japón. Soy como un barco".

Tras medio siglo de carrera en el cine, Reno ha tenido que aprender otras virtudes para escribir: "El cine es un trabajo de grupo, de muchas personas. En cambio Víctor Hugo era solo una persona. Y podía hacer lo que le daba la gana. En el cine a veces los productores nos están recortando ideas y presupuesto, pero yo en mi libro si quiero meter cincuenta camellos en el desierto nadie me va a decir nada", explica el escritor con una carcajada triunfal y tira de metáfora deportiva para seguir explicando las diferencias: "Para mí ser actor es como el tenis. Uno juega con con alguien. Y si ese alguien tiene talento, te puede salir un gran partido. La literatura es más como el golf, tú contigo solo".

Una historia de amor en escenario exótico

El debut como escritor de Reno se titula 'Emma bajo el cielo de Omán', una historia en la que su protagonista es la masajista estrella de un exclusivo centro de talasoterapia en la Bretaña francesa. La visita al centro del hijo de un influyente ministro del sultanato de

Omán pondrá su mundo patas arriba. Primero por la atracción que siente por él y despues porque recibe una oferta profesional para empezar a trabajar en la capital omaní. Y a partir de ahí se desarrolla una espiral de deseo, secretos e incluso espionaje que atrapará a más de un lector. "La historia de amor de esta novela es lo que más me impulsaba a escribir, el romanticismo que le cambia la vida a la protagonista. Pero el origen está en un masaje de una muchacha que hacía talasoterapia. Mi mujer me dijo: 'tienes que recibir un masaje de esta muchacha, que tiene unas manos increíbles. Ahí empezó mi fascinación por el poder las manos, que también se ve en la novela", nos explica el actor y escritor.

¿Y Jean Reno es más de dar masajes o de recibirlos?, le preguntamos en tono jocoso: "De ambos. La diferencia es que uno recibe masajes de cualquier persona. En cambio yo no doy masajes a cualquiera",

'Emma bajo el cielo de Omán' va a ser publicado, por ahora, en dieciséis países. El tirón de Reno y un final abierto a ello hacen pensar que, esperemos que sin pandemia de por medio, habrá nuevo libro de este debutante de cine.