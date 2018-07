ABBA se reúne de nuevo para grabar dos temas

El popular grupo sueco Abba anunció que durante su última gira grabaron dos nuevos temas y que uno de ellos, titulado "I still have faith on you", será interpretado para un programa especial que se difundirá en diciembre.

En un breve comunicado en su página web, el grupo indicó que la reunión fue una "experiencia extremadamente feliz": "Parecía como si el tiempo se hubiese detenido" y que los 35 años desde su separación, hubiesen sido tan solo "unas pequeñas vacaciones".

"Nos pareció a los cuatro que, tras más de 35 años, podría ser divertido volver a unir fuerzas e ir al estudio de grabación. Eso hicimos", explicaron los cuatro.

El grupo que ha bailado todo el mundo, vendió 400 millones de discos, pero en los años 80, los dos matrimonios se separaron; murió el amor y se acabó el baile. Ahora nos queda comprobar qué pasará con el mito ABBA y si sus nuevas canciones llenarán también en el siglo XXI las pistas de medio mundo.