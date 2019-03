Agenda Cultural

HUMOR

'Arsénico para mi amor' es una comedia de Ico Martín que utiliza un humor ácido y negro, que podemos mañana y el domingo en el Teatro Guiniguada de la capital grancanaria.

EXPO

Líneas convergentes que generan volumen y abren espacios. Es la estética de la exposición que visitamos ahora.

Piezas inéditas de la artista María Belén Morales. Cuatro piezas de bronce de medio formato y una de madera. Además, de 10 dibujos de pastel basados en la misma concepción geométrica y de líneas convergentes. Las podemos ver en la sala de arte Espacio Bronzo, en La Laguna.

MÚSICA

'Los hombres que bebieron con Dylan Thomas' es el nombre del espectáculo que podemos ver en Lanzarote.

Sonetos del poeta Pedro Flores a los que el músico y ex componente del grupo Taller Canario, Andrés Molina, le ha puesto voz y música. Poemas de amor, algo canallas y algo etílicos que llegan esta noche a la Casa Museo del Timple, en Teguise.

VOLCANES

Dicen que la próxima erupción volcánica en España se dará de manera simultánea en todas las islas canarias. Arranca así la 'Noche Los Volcanes'.

Una noche que se celebra en 300 ciudades de 24 países europeos. La noche de los Volcanes fue una iniciativa que nació en La Palma. Arte, música, gastronomía, volcanoturismo, exposiciones, debates científicos... se repetirán esta noche en Fuencaliente, en el Puerto de la Cruz, en Frontera y en Yaiza con más de 4.000 personas.

STARMUS

Durante esta semana hemos podido escuchar las teorías de la creación del Universo de la mano de los más prestigiosos científicos y este fin de semana, la ciencia viene acompañada del arte y la música.

La Festival Starmus se despide este fin de semana con el concierto de Rick Wakeman, el teclista británico miembro de 'Yes', actúa esta noche junto a Brian May el ex componente de Queen en el Magma Arte y Congresos de Adeje. Y mañana La música de las esferas en el auditorio de Tenerife.