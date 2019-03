Agenda Cultural

ESPECTÁCULO

Comenzamos con un espectáculo que combina la música, proyecciones de vídeo, teatro y danza aérea.El Temudas Fest acoge el estreno en España de 'Globe', una alegoría sobre el poder de la imaginación infantil y la libertad. La obra de la compañía holandesa Close-Act Theatre llega con 22 actores y 10 técnicos que desarrollan el espectáculo en una gran estructura esférica de 16 metros de diámetro. esta noche y mañana en Las Palmas de Gran Canaria.





CINE

Cine con sabor a verano, para todo el fin de semana en el TEA.

El largometraje ‘The kings of summer' nos cuenta la historia de tres adolescentes hartos de sus respectivas familias que deciden fugarse de casa y adentrarse en la naturaleza. Sin adultos y sin control. ¿Sobrevivirá el paraíso a la explosión hormonal?





CONCIERTOS

Que no pare la música y los conciertos en directo. El cantautor Diego Martín regresa a Canarais para presentarnos su último trabajo.





'Siendo', es el título de este disco dentro de la Gira de verano. Un disco cargado de mensajes, nos lo presenta esta noche en el Teatro Guiniguada de la capital grancanaria.





'El final del verano' no ha llegado, pero el cantautor Jesús Garriga le ha puesto este título a su nuevo trabajo. Lo podemos escuchar esta noche en el Ex-convento de Santo Domingo, La Laguna. MÚSICALos conciertos de 'Conexión Canarias' visitan Lanzarote.

El Charco de San Ginés, en Arrecife reúne mañana sobre el escenario a tres exponentes de lo mejor del pop-rock alternativo y música indie del archipiélago con Gaf y la Estrella de la Muerte, O'hara and the Southfish y La perra de Pavlov.