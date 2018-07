Hamilton aprovecha el K.O. de Rosberg y gana en Rusia con Alonso undécimo y Merhi 13º

Cuando te levantas con el pie izquierdo todo sale mal. Y cuando empiezas así un Mundial de F1 por más que lo intentes o lo intentas no salen las cosas. Le pasó a Webber con Vettel, y le está pasando a Rosberg con Hamilton. Si en 2014 tuvo problemas en la última carrera cuando aún tenía opciones de título, en este 2015 todo lo que puede salir mal le está saliendo mal a él. En Rusia, y aún saliendo desde la pole, ha abandonado dejando el tricampeonato en el bolsillo de Lewis.

Esta vez fue por el acelerador. Por un problema con el pedal del acelerador que le impedía dar y soltar gas con normalidad y que hizo que, desde su posición de líder, viera cómo le pasaban todos hasta que pudo tomar el camino del 'pit lane'. Hasta que se bajó del monoplaza, con cara de pocos amigos. Con cara del que sabe que el Mundial está perdido aunque no esté imposible. Con cara del que es consciente de que incluso peligra la segunda plaza del campeonato y el dominio de Mercedes en 2015.



La escudería alemana se ha proclamado campeona del Mundial de Constructores por segundo año consecutivo, confirmando su apabullante dominio mostrado durante todo el año. Vettel se ha colgado, de momento, la medalla de plata de los pilotos en este curso a falta de cuatro carreras. En menos será campeón Hamilton, pues de nuevo ha sumado 25 puntos y ya tiene a tiro ser tricampeón. Lo podría ser en EEUU, en una pista que le encanta. En Austin es donde tiene Lewis la primera bola de partido del Mundial.



El toque Valtteri - Kimi provoca un baile de puestos

Su carrera fue, a posteriori, sencilla. Sencilla por el abandono de Rosberg por problemas mecánicos, pero lo cierto es que no fue ni mucho menos fácil viendo lo accidentada de la prueba rusa. De primeras, Hulkenberg y Ericsson fuera. Y luego Grosjean. Dos 'safety car' en una prueba que estratégicamente ha sido un juego de niños. Una que entendió a la perfección Pérez, que se subió al podio tras sumar muchas vueltas con las mismas gomas y por el inexplicable accidente entre Bottas y Raikkonen en el útlimo giro.



Le vino estupendo a Alonso para quedar en la zona de puntos en su GP 250, aunque la FIA le quitase ese punto por una sanción de 5 segundos posterior. Sí, pudo terminar la carrera, algo que en McLaren-Honda es noticia este 2015. Y sí, también lo es que Button terminara en los puntos, pero siendo adelantado cual tortuga por todos los monoplazas con los que pretendía plantar batalla. Es lo que toca este año, en el próximo ya se verá. Lo normal sería que no cambiaran mucho las cosas, pero esto es la F1. Lo imposible a veces es posible, y lo normal en ocasiones no tiene por qué suceder.



Quién iba a pensar tras el brutal accidente de los Libres 3 que Carlos Sainz tomaría la salida de Rusia. Quién habría pensado que, en la vuelta 46, estuviera séptimo aún teniendo que cumplir una penalización por cruzar la línea blanca del 'pit lane'. Se quedó sin frenos al final, y justo en el mismo lugar donde se golpeó en la tercera sesión de ensayos se salió de pista. El disco estaba en llamas, pero él intentó salir de nuevo perdiendo parte de su alerón trasero. Un comisario salió a recogerlo y a punto estuvo de ser atropellado por Vettel.



EEUU, primera bola de partido para Hamilton

Así ha sido el GP de Rusia. Inquietante. Así ha sido la segunda carrera en Sochi, una en la que Lewis Hamilton ha dado otro puñetazo en la mesa del Mundial, de un Mundial que tiene ya metido en su bolsillo a falta de cerrar la cremallera. Nico Rosberg apenas tiene opciones de título, y además ahora tiene por delante a Sebastian Vettel en el campeonato. EEUU, primera bola de partido de Lewis para ser tricampeón de la F1.