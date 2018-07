Alonso, fuera en Q1: "El progreso ha sido muy grande; espero acabar la carrera"

Fernando Alonso se ha vuelto a quedar fuera de la Q1 en el GP de China: "Hoy he hecho dos vueltas solo. Son las únicas dos vueltas de todo el día y tienes que adaptarte a la pista. Tampoco creo que hubiéramos hecho mucho más. Estamos en la posición en la que podemos estar. Creo que el progreso ha sido muy grande. Estábamos a casi tres segundos en Malasia y ahora estamos a dos de los líderes. La base es muy baja pero es reconfortante ver que la dirección es la correcta".



Expectativas de cara al domingo: "Espero acabar la carrera. Sería un buen premio. En el periodo de aprendizaje que estamos ahora creo que terminar con ambos McLaren sería lo mejor. Luego la posición y las presetaciones la veremos en carrera. Acabar sería lo ideal".



Alonso abandonó en los Libres 3 a los dos minutos: "No sé cuál fue el problema. Debió ser algo eléctrico. No creo que tengamos que cambiar nada para la carrera. Todo iba bien en clasificación y fue perfecto. Estamos listos".

Problemas para adelantar en carrera

"La velocidad en las rectas puede ser nuestro mayor hándicap. A la hora de plantar batalla igual no podemos hacer demasiado. Habrá que buscar algo con estrategia y en la salida", reflexiona el piloto español de McLaren.