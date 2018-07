Rosberg: "Día difícil una vez más por el equipo"

EL ALEMÁN ABANDONÓ POR VARIOS PROBLEMAS DEL COCHE

El piloto de Mercedes dejó la carrera en la vuelta 14 porque "el coche estaba enfermo": "El volante no funcionaba y no podía cambiar los motores, no tenía fuerza electrónica y el DRS tampoco iba bien". "Un día malo una vez más por el equipo", señaló Rosberg.