Alonso termina quinto en la clasificación de Singapur en una nueva pole de Hamilton

Qué espectacular pole nocturna en Marina Bay. Que místico es esta pista, que grande hace a la F1 una carrera sobre un asfalto tan diferente como la del GP de Singapur. Todo podía pasar, y aunque al final sucedió lo de siempre, con Hamilton en la pole y con Rosberg en la segunda posición, por fin aquí daba la sensación de que el Ferrari podía codearse con los más grandes aunque Alonso haya quedado quinto.



Pero qué cambio parece haber dado Ferrari. Y no sólo es un cambio en la presidencia, sino que fue en pista. El F14 T, tan bueno los viernes y tan poco bueno los sábados, comenzó a tope. Comenzó fuerte. Comenzó mostrando un poder que hasta el día de hoy no se había visto en toda la temporada. Porque quién iba a pensar, por más particular que sea la pista de Marina Bay, que Raikkonen iba a mandar con claridad en Q1 seguido de Fernando Alonso.



Muy atrás hay que remontarse para volver a ver una imagen así. Y mucho hay que hacerlo también para ver una clasificación en la que Hamilton, sin ningún problema y sin accidentes de ningún tipo, no saque ni tan siquiera una décima en Q2 a los dos Ferrari. Invitación abierta a soñar, porque esta vez sí parecía posible. Porque ahora ya no era tema de combustible. Todos iban con la misma... y Alonso estaba en la pelea por la pole.



Faltó rematar. Faltó ese 'casi' que en otros Grandes Premios era un muro imposible de superar. Faltaron un par de décimas, un mejor tercer sector, poder mejorar en el segundo intento de la Q3... Fue por poco, por muy poco. Por tan poco que incluso el propio Alonso, siempre realista tras la clasificación, se mostró tremendamente satisfecho con su actuación y con el rendimiento del coche.



Siete milésimas deciden la pole

Quinto sí. No es ni siquiera su mejor puesto de salida esta temporada, pero las sensacione son bien distintas. Poca distancia en tiempo le separó de Hamilton y de Rosberg, un Nico que nuevamente verá a su compañero arrancar por delante de él. En gran parte pudo ser por la inquietante decisión que tomó en Q2 de quemar un juego nuevo de neumáticos con todo ya decidido y de quedarse sólo con un intento en la lucha por la pole.



Eso le sirvió casi en bandeja a Lewis la pole, una pole eso sí trabajadísima y que logró por simplemente siete milésimas. Siete suficientes milésimas tras una gran vuelta no exenta de errores en la que nos regaló uno de sus ya famosos bloqueos que no fue impedimento para que fuera el más rápido. Ante ellos aparecieron Massa y Ricciardo, pero Felipe cayó pronto de la lucha. En cuanto comenzó la segunda ronda.



Daniel eso sí no desfalleció, y nuevamente quedó por delante de Vettel, aunque esta vez Sebastian estuvo muy cerca de su compañero. Tan cerca que la salida será primero plateada, luego violeta y finalmente ya Alonso y compañía. Fernando tendrá ante sí una gran ocasión para hacer una gran actuación, y si repite su gran salida de la pasada temporada rodaría líder tras el primer paso por meta. Paso al frente de la 'clase media' ante el imperio Mercedes.