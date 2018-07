Montezemolo: "Comprendo la frustración de Alonso, el problema está en el equipo"

"El problema no está en los pilotos, está en el equipo"

Luca Cordero di Montezemolo, presidente de Ferrari, ha comparecido ante los medios en Barcelona: "No estoy contento con dónde está Ferrari en estos momentos; tenemos que luchar todos juntos, empezando por Fernando", dice. "Creo que estamos a tiempo de mejorar la situación; hay mejoras intersantes para Canadá".

Preguntado por la frutración de Fernando Alonso en Ferrari, Montezemolo se ha mosqueado: "¿Tú conoces más a Fernando Alonso que yo?", ha contraatacado Luca. "El problema no está en los pilotos, está en el equipo; Fernando necesita un coche competitivo, un piloto de su nivel debe tenerlo", reflexiona.

No deja hablar a Mattiacci

Dice que Ferrari no necesita una revolución, sino una reorganización: "Prometo que Mattiacci hará cosas muy positivas en sólo dos meses". Apenas ha dejado hablar al nuevo jefe de Ferrari: "Marco (Mattiacci) no está para hablar, está para escuchar, para ver, trabajar y luego ya hablará".