Rosberg vuelve a ganarle la partida a Hamilton y domina los Libres 2 de Brasil

Qué calor hacía en los Libres 2 de Brasil. Tanto, que con el coche de Alonso echando fuego por una rotura de motor, tres dos banderas rojas han ondeado en una sesión en la que nuevamente Nico Rosberg ha mandado sobre Lewis Hamilton. El alemán ha marcado un 1:12.123 y ha superado así en poco más de dos décimas a su compañero. Alonso, antes de la hoguera en su F14T, marcó el séptimo mejor crono.



No ha habido mucha opción a ver tanda larga y simulación de carrera por su incidente y por el de Esteban Gutiérrez, pero en cuanto al neumático blando el dominante ha sido Mercedes... otra vez. Nico Rosberg le manda un nuevo mensajito a Hamilton, un mensaje de que no va a dar fácilmente su brazo a torcer y que el adelantamiento sufrido en Austin está ya olvidado.



Lewis no ha estado ni mucho menos fino en esta sesión. Bloqueos de neumático y excursiones por los exteriores han sido sus señas de identidad en Interlagos, pero aún así ha llegado a mejorar sus cronos. Aún con unas gomas con bastantes planos, algo ya habitual en su pilotaje, por momentos era el mejor hasta que Nico Rosberg dijo que no, que en Brasil, de momento, manda él.

Alonso rompe motor

En Ferrari lo que más han mandado han sido los problemas. Los de Raikkonen eran cosa del asfalto, del agarre, y de las muchas visitas que ha realizado por la hierba paulista en estos Libres. Eso sí, al final, tercer tiempo para él. Justo tras Mercedes y por delante de un Fernando Alonso que estaba 'on fire'... sobre todo su Ferrari, que rompió motor y acabó en llamas.



Menudo susto cuando de repente su F14 T empezó a soltar el característico humo blanco que simboliza que el motor ha dicho adiós. Antes de sus tandas largas, antes de probar cómo se comporta un coche que con Kimi ha demostrado ser en esta sesión mucho más competitivo que en Estados Unidos. A ver cuánto daño ha dejado el fuego en el monoplaza del asturiano.

Los rivales se frotan las manos ante los problemas de Fernando, pues la clasificación promete estar más que reñida. Para empezar Ricciardo está en forma, con un cuarto en los Libres 2. Williams ha despertado y Massa y Bottas ya demuestran su poder. Y a la incógnita de McLaren se suma Toro Rosso. Daniil Kvyat es una realidad en Interlagos.

La lluvia llega a Interlagos

Pocas pruebas quedan para la lucha por una pole que será sobre mojado. No han podido hacer una sola prueba los pilotos con dichas condiciones subidos a los monoplazas de 2014, y además la temperatura de Brasil ha sido cuanto menos sorprendente. De momento Rosberg manda, pero Hamilton está al acecho.