Rosberg manda en la tercera sesión de Libres de Brasil con Alonso octavo

Se acabaron las pruebas en el GP de Brasil. Los Libres 3 han llegado a su fin sin lluvia cayendo desde el cielo y sin agua mojando la pista y nadie sabe cómo funcionará todo de cara a una clasificación que todos los indicios apuntan a que será acuática. Con más problemas de lo que suele ser normal, sobre todo con el neumático duro, Mercedes ha vuelto a dominar una sesión más con Rosberg primero gracias a un 1:10.446 y Hamilton segundo a poco más de una décima. Alonso ha terminado octavo.



Muy nervioso ha estado Hamilton en Interlagos. Muy nervioso seguía en los Libres 3, con pasadas de frenada, bloqueos y unos planos al neumático bestiales que le originaron múltiples vibraciones. Era un continuo cúmulo de fallos el británico con la goma media de Pirelli, de las frías gomas de Pirelli. La temperatura de pista bajó considerablemente con respecto a la sesión de viernes y costaba un mundo calentar neumáticos.



Rosberg tampoco estuvo extremadamente fino con los de la franja blanca. Los neumáticos blancos mejoraban más de un segundo... y Nico mejoró el doble. Porque ahí ya sí que se puso las pilas y fue batiendo el récord de cada sector para marcar una super vuelta y dejar el balón en el tejado de Hamilton. No pudo Lewis con él, pero se quedó a poco más de una décima de su compañero y rival por el Mundial.



Grandísimos primer y tercer sector de los dos Mercedes. Y muy buen segundo de Ferrari, justo el que no es tan de motor como los otros. En él Raikkonen y Alonso se mostraban muy competitivos, y gracias a él Kimi y Fernando acabaron séptimo y octavo, respectivamente. Un par de vueltas dio el bicampeón, que notó que el motor no 'tiraba' lo suficiente.



Más vale que sí que funcione al cien por cien en clasificación, porque los rivales son muchos y hay demasiada gente en pocas décimas. Williams está medio escalón por encima, pero Red Bull, o más bien Ricciardo, están ahí metidos en la batalla. Al igual que los dos McLaren e incluso el Toro Rosso de Daniil Kvyat. Un error es perder una buena cantidad de puestos en parrilla.



Ahora bien, como llueva todo esto no vale para absolutamente nada. Si el cielo empieza a echar agua y la pista se moja, los resultados vistos en todos los Libres serán mera anécdota. Mercedes espera que todo esté lo más tranquilo posible pero un poco de lluvia puede ayudar a animar una lucha por la pole que en condiciones de seco tiene dueño claro. Ya con agua... todo puede pasar.