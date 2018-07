Rosberg le arrebata a Hamilton la pole de Brasil en el último momento con Alonso octavo

Hasta el final hubo que esperar para conocer el nombre del hombre de la pole de Brasil. Hasta el último momento, hasta el último segundo y hasta que no pasó por meta el último monoplaza en liza sobre Interlagos. No hubo lluvia, pero la emoción volvió a estar servida en la penúltima clasificación de esta temporada 2014 que cayó para Nico Rosberg tras un duelo inmenso contra Lewis Hamilton. Massa, tercero, el mejor de la 'clase media', aunque Williams cada vez es más de la 'clase alta'.



Porque vaya batalla con la que deleitaron Rosberg y Hamilton al público brasileño. Al afortunado hincha que se dio cita en la mítica pista de Interlagos. Porque qué mejor lugar para revivir, con diferentes nombres, un épico envite que carrera a carrera recuerda a aquellos de Senna y de Prost. Nico, Lewis y un mismo coche para los dos, el triángulo perfecto para que los sábados de clasificación sean de esos que hacen a uno levantarse de la silla al ver el resultado final.



Y eso que parecía que Hamilton no estaba fino. Que parecía que el británico no estaba cómodo, regalando bloqueos y pasadas de frenada en los Libres, y además incapaz de seguir el ritmo de Rosberg en una Q2 en la que ni siquiera estaba en el top 3 de tiempos. Pero cuando había que darlo todo, cuando tocaba apretar, lo hizo. Tanto lo hizo que a pesar de un contravolante y un plano en su neumático tenía la pole cuando la bandera a cuadros ondeaba en Brasil. Pero Rosberg estaba en vuelta...



En vuelta y mejorando. Mejorando su propio crono y, lo más importante, el de su compañero. Una pole vital para sus opciones de cara al Mundial, una de esas mágicas y de las que a uno le hacen levantar el puño con fuerza desde el cockpit de su monoplaza. Para soltar tensión, acumulada seguro en su cabeza tras el adelantamiento de Hamilton en Estados Unidos. Moral nueva para una nueva prueba que Nico volverá a afrontar desde la primera posición de la parrilla por décima vez esta temporada.



Alonso, con la batería baja

Intentaron eso sí los Williams dar un susto a Mercedes, con un Massa motivado que corría en casa. Inalcanzable la tercera posición que logró para Ferrari. Y es que qué lejos quedan todas esas batallas para Alonso esta temporada. Qué mal funciona el rojizo monoplaza y qué malas son algunas decisiones desde el muro como las de sacar al bicampeón casi sin batería en su F14 T al inicio de Q1. No se puede, y cuando no se puede es imposible. Fernando estuvo incluso contra las cuerdas en plena Q2 y a saber qué habría pasado si Daniil Kvyat hubiera salido a pista.



Por los pelos estuvo en la lucha por la pole. Por los pelos pudo Alonso marcar un tiempo que le permitiese estar ahí y conseguir finalmente un octavo crono para estar delante de Raikkonen y de Ricciardo. Parece que los problemas que tenía en su motor y que le hacían perder potencia en los Libres 3 siguieron pasando factura a un monoplaza que, como suele ser habitual, perdieron el sábado el ritmo que sí parecían tener los viernes.



Sin lluvia en pista

Porque al final todo fue una clasificación normal. Sin lluvia, sin condiciones cambiantes en todas las rondas y sin un atisbo de agua en el asfalto brasileño. Ante eso, Mercedes volvió a lo suyo. Volvió a estar sin más rival que ellos y deleitando con hazañas imposibles para el resto, al menos en este 2014, al resto de pilotos y de monoplazas. Rosberg se lleva la pole de Brasil ante Hamilton por 33 milésimas. Treinta y tres milésimas que pueden valer una victoria...