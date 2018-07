Fernando Alonso descarta anunciar su futuro antes del GP de Abu Dabi

El futuro de Fernando Alonso está creando el mismo o más interés que el desenlace del propio Mundial. El asturiano, sexto en la prueba de Brasil, aún no ha confirmado ni su marcha de Ferrari ni su llegada a otro equipo, con McLaren como principal foco de rumores y rumores, a falta de dos carreras para finalizar la temporada.



Eso sí, lo que sí confirma es que la próxima temporada va a ser mejor que esta, como ya ha dicho muchas veces. Y como ha vuelto a repetir en Brasil: "En 2015 voy a ir al mejor sitio posible".

Algunas voces en el paddock señalan que podría anunciar su próximo destino el fin de semana de Abu Dabi: "Veremos. Quedan muchos meses hasta Australia 2015. Haré algo antes", declaró. En principio descarta el anuncio: "No creo. Seguimos en medio del Mundial con muchas cosas importantes que hacer cada domingo en términos de puntos, así que pongámoslo en primer lugar", reflexiona el español.

Fernando admitió que fue una prueba dura la de Interlagos: "Sabíamos que sería difícil ya que no teníamos mucho ritmo. Al final ser sextos era lo que merecíamos. En carreras de tres paradas tarde o temprano acabas donde tienes que acabar porque el tráfico lo puedes cambiar por la estrategia".



No quiso hacer mucha mención al duelo que mantuvo con Raikkonen al final y que pudieron hacer que no luchara con Vettel: "Seb iba mucho más rápido que nosotros. Tanto Kimi como yo teníamos que salvar gasolina y casi nos coge Hulkenberg, pero bueno. Ser sexto es la máxima posición".



Alonso confirmó que los neumáticos se degradaban fácil y rápido: "Con el calor sabíamos que las gomas iban a sufrir pero no esperábamos tantísima degradación. Hemos tenido una prueba complicada con nuestras limitaciones".

"Ay, ay, ay... ¿Cómo es posible?"

Sin embargo, se le olvidó cargar las baterías en el inicio del GP de Brasil. Alonso parece el único que tira del carro rojo: tiene 149 puntos y Raikkonen 47; más del triple que el finlandés. Alonso también ha conseguido el 76% de los puntos del equipo. McLaren tiene 147 puntos en Constructores, dos menos de los que tiene el español.