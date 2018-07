Hamilton logra una pole perfecta en Silverstone con Alonso noveno

Y sigue el dominio plateado en clasificación. Sigue el dominio plateado de Mercedes durante los sábados. Y es que vaya cómo se las gasta Hamilton. Cómo corre el inglés cuando el reloj aprieta, cuando todo se juega a una sola vuelta. Lewis pulverizó todos los tiempos posibles para hacerse con la pole en el GP de Gran Bretaña por delante de Nico Rosberg y de Sebastian Vettel al sacar más de seis décimas al alemán. Alonso, noveno.

Porque, aunque no hay imposibles en la vida, sí que es muy, muy complicado, el poder plantar cara a los coches plateados y a los violetas. Porque Mercedes y Red Bull están en otra dimensión. Porque sus cuatro pilotos, si las condiciones son normales, juegan en otra Liga, una Liga en la que nadie más puede jugar en igualdad durante la clasificación.

Todo era cosa de cuatro. Cosa de Webber, cosa de Vettel. Cosa de Rosberg, cosa de Hamilton. Porque Mark apretaba, y porque Sebastian, aunque escondido, siempre asusta. Porque Nico es mucho más Nico esta temporada. Pero Lewis es Lewis. Y Lewis, a pesar de la presión de su compañero de equipo y de los dos de Red Bull, se mantuvo sereno y como una auténtica flecha pasó la meta para saberse primero en la salida de Silverstone.

Sufrimiento en Ferrari

Poco se podía hacer. Poco pudo hacer un Alonso al que ya le costó sangre y sudor estar en la Q3 de Gran Bretaña. Tanto le costó que tan sólo pudo ser noveno al ganar un puesto por la sanción a Paul di Resta tras la clasificación. Sangre y sudor fue toda la clasificación de Silverstone. Por poco pasó la Q1, por menos pasó la Q2 y para carrera mucho debe mejorar el Ferrari para que la prueba no se le haga larga.

Porque el Ferrari, en Silverstone, ha parecido un juguete comparado con otros coches. Porque el Ferrari no se mostró fino, no se mostró fiable. No se mostró seguro sobre un asfalto, frío asfalto, que está sacando a la luz los problemas de degradar despacio las gomas. Porque menos degradación es calentar más despacio los neumáticos. Y calentar más despacio los neumáticos implica menos agarre y menos opciones a una vuelta.

Y es que si sangre y sudor fue lo de Alonso, lo de Massa fueron directamente lágrimas. Felipe estuvo ausente durante gran parte del fin de semana por su accidente y lo pagó con su eliminación antes de tiempo, o antes de lo previsto, de la clasificación. Ya le costó en Q1, y cayó en Q2 en gran parte debido por el nivel mostrado por unos Toro Rosso que se han puesto las pilas en Gran Bretaña. Sobre todo Daniel Ricciardo.

Ricciardo quiere ser un 'Red Bull'

El australiano quiere seguir los pasos de Webber, y de momento en cuanto se ha sabido de la no continuidad de su compatriota en Red Bull ha dejado claro que, con un coche como el que lleva, puede ser quinto en clasificación. Puede no sólo ganarle la partida a su compañero, sino también a Grosjean... y a Raikkonen, el hombre que más fuerte suena para conducir el próximo Red Bull.

A falta de la carrera, que es donde realmente se reparten los puntos, malas noticias para Ferrari en Gran Bretaña. En Silverstone, una pista que, por sus características, se suponía que le sentaría como un guante a la 'Scuderia'. Pero el guante de momento no es de la talla del F138 y sí de la de Mercedes y Red Bull, que están en una dimensión diferente a la del resto y que coparán las cuatro primeras plazas de la parrilla.