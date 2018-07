La niebla retrasó los Libres 1 del GP de EEUU

Después del retraso que sufrió la celebración de los Libres 3 en India, de nuevo una sesión de entrenamientos comenzará más tarde de lo previsto. Y casi por la misma razón. Mientras que en Buddh la polución hizo imposible que se viera algo sobre pista, en el GP de EEUU ha sido la niebla la responsable de la nula visibilidad existente en el trazado de Austin.

Después de 40 minutos fue posible que todo diera inicio, con una duración prevista de una hora... que tampoco se cumplió. Porque cuando todo parecía estabilizado una bandera roja hizo acto de presencia para que siguiera la confusión sobre Austin. No había helicóptero médico, y hasta que no llegó no fue posible reanudar la sesión.