Alonso se corona como el más rápido de los Libres 1 de Estados Unidos

Confusa sesión de Libres 1 la vivida en Austin. Fernando Alonso comienza con buen paso su travesía por el GP de EEUU marcando el mejor crono con un 1:38.343 y superando así a Valtteri Bottas y a Jenson Button. Pero poco, o muy poco, se puede sacar como conclusión tras estos minutos de ensayo en suelo norteamericano.

Y es así por la total confusión habida. Confusión en forma de niebla primero y en forma de ausencia de helicóptero médico después. Un retraso de 40 minutos por lo primero y una bandera roja tras comprobarse que no había helicóptero médico en pista. Con eso, con todo eso, pocas pruebas han podido hacer los pilotos y mucha actividad en la poco más de media hora de test en Austin.

Alonso contra la niebla

En ese tiempo, escaso comparado con la hora y media que en principio tenían para hacer sus probaturas, Fernando Alonso ha logrado ser el más rápido. Lo ha sido a pesar de los dolores y molestias que arrastra tras el GP de Abu Dabi y tras su maniobra, arriesgadísima maniobra, ante Vergne en Yas Marina en la que tuvo que soportar una fuerza de más de 25G. A pesar de eso, el de Ferrari ha sido el mejor.

Mucho tiempo hacía que no pasaba eso. Mucho hacía que no se veía a un coche rojo comandar una tabla de tiempos en unos ensayos de viernes. Lo bueno, que Fernando no ha tenido problemas físicos durante los Libres 1. Lo malo, que tampoco ha sido una sesión en la que los mejores se hayan dejado ver de forma notable.

Vettel, en el puesto 18

Porque el segundo ha sido Button. Y el tercero Bottas. Y porque para encontrar al primero de los 'poderosos' hay que irse al puesto cinco en el que encontramos a Nico Rosberg por delante de Lewis Hamilton y de Felipe Massa. Y de Mark Webber, octavo. Para ver a Sebastian Vettel hay que irse al puesto 18, entre los Toro Rosso, los Marussia y los Caterham. No se ha dejado ver el alemán en su aterrizaje a la pista norteamericana. A la que puede ser la pista de su victoria consecutiva número ocho.

Fue Vettel uno de los nombres propios. A saber qué andaría probando el tetracampeón en su Red Bull para asaltar los records. A saber qué habría pasado con él de haber dispuesto de los 90 minutos de sesión en Austin. Y a saber qué habrían podido hacer los 'debutantes' Kovalainen y Kvyat. Peor lo tiene el primero, que será el encargado de llevar el Lotus durante todo el Gran Premio.

Menos mal para todos que todavía quedan dos horas y media entre Libres 2 y Libres 3. Dos horas y media que deberán aprovechar al máximo para no llegar bajo mínimos al fuego real, al momento en el que dé comienzo la clasificación. De momento, y entre la niebla, Fernando Alonso ha sido el más rápido. Y eso siempre es buena noticia para sus intereses y para los intereses de Ferrari.