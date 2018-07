Massa tiene "buenas oportunidades" para seguir en la F1

Felipe Massa confirma que no hay noticias sobre su futuro todavía, aunque ha hablado con "unos cuantos equipos" y cree que tiene "buenas oportunidades" para seguir en la Fórmula 1.

El paulista es "muy optimista" de ir en la buena dirección y encontrar una "buena solución", aunque añade que no está interesado en un monoplaza con el que no pueda luchar.

Massa aseguró sentirse bien y cómodo en Ferrari durante las últimas carreras y se dijo que sigue concentrado para continuar sumando puntos en las seis carreras que restan.



"Intentaremos hacer todo lo que podamos para conseguir algunos buenos resultados en estas seis carreras y terminar bien con Ferrari, después de un largo y agradable tiempo juntos", comentó.



Respecto al estado del Ferrari, todavía muy lejos de Red Bull y Mercedes, Massa aseguró que si no tienen "un coche ganador" es porque no han hecho "el trabajo perfecto".



"Hemos tenido demasiadas pequeñas cosas que no han funcionado como esperábamos para luchar por el campeonato, pero no creo que haya que poner nombres sobre la mesa. Creo que hay que hablar de todo el equipo de trabajo", explicó el piloto brasileño.

El piloto cree que son viables 22 carreras, pero que el calendario 2014 necesita una reorganización. Felipe ha bromeado diciendo que espera que Ferrari le haga probar cada pieza de cara a la próxima temporada para tener más datos antes de marcharse.