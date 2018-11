Los neumáticos volverán a ser la clave en las calles de Mónaco

El GP de España fue un capítulo más en el intento de los equipos por lograr un buen rendimiento con los polémicos neumáticos que Pirelli ha presentado para esta temporada. La próxima semana el Mundial de Fórmula 1 aterriza en el estrecho y virado circuito urbano de Mónaco y los equipos ya estudian cuál será la mejor estrategia.



El trazado de Mónaco es un scaletrix a tamaño normal y todas las escuderías saben que se trata de una pista donde los neumáticos sufren una alta degradación. No hay grandes velocidades puntas que obliguen a grandes frenadas, pero los pilotos deben tocar el freno en muchas ocasiones ante los cerrados giros del Principado.



Pirelli, suministrador único de neumáticos, ya ha anunciado la combinación de gomas con la que contarán los equipos: blando (amarillo) y superblando (rojo).



Todas las escuderías conocen de sobra el comportamiento del neumático blando, ha sido usado en Australia, China, Bahréin y España. La duda es el rendimiento del superblando, compuesto que se estrena en Mónaco.



El P Zero Superblando (rojo) es el neumático diseñado para circuitos virados y urbanos como Mónaco, Valencia o Canadá. La principal ventaja es que este slick ya se utilizó el año pasado y su rendimiento fue óptimo. Se trata de una goma muy deslizante y pensada para adaptarse a curvas a baja velocidad.



Los equipos ya afinan sus estrategias conscientes de que en los neumáticos Pirelli residen buena parte de sus opciones de ganar la carrera. Mónaco será una nueva prueba para las escuderías aunque no la última.