Vettel se queja de Massa en Q3: "Me he tenido que alejar un poco en la vuelta lanzada"

Vettel sale segundo en el GP de Corea: "Podemos estar muy contentos con el resultado. Hemos sido muy rápidos en las primeras tandas de clasificación. En Q3 creí que Felipe iba a entrar, pero luego ha estado delante. Me he tenido que alejar un poco y no es ideal para hacer esa vuelta lanzada", lamenta el alemán.



Eso sí, Vettel apunta que tampoco estaba realizando la vuelta perfecta: "Aun así creo que esa segunda vuelta tampoco ha estado suficientemente bien; he perdido en el sector intermedio. No he podido mantener el nivel. Aun así, la segunda posición es muy buena, aunque aquí nunca se sabe con esas rectas tan largas".

Vettel ha liderado los Libres 2 y 3, además de las dos primeras tandas de clasificación en Yeongam. Sin embargo, su compañero Webber le ha birlado la pole en la Q3.