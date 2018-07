Alonso: "Saldré a atacar en todas las carreras para sacar el máximo número de puntos"

Fernando Alonso, que llegó a Corea la pasada noche, atendió la rueda de prensa de la FIA en el circuito coreano. "Todos necesitamos puntos ahora", contestó el piloto de Ferrari cuando se le preguntó por las próximas cinco carreras.

"No tenemos tantas mejoras aquí, puesto que sólo han pasado cuatro días desde Suzuka"

"Hemos trabajado duro desde el primer test de pretemporada, así que no hay cambios en la manera de afrontar estos cinco últimos Grandes Premios y seguiremos haciendo lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Ha sido un campeonato casi perfecto para nosotros, con buenas salidas, estrategias bien planificadas y enfoques bien dirigidos hacia siempre maximizar los puntos que podríamos conseguir en cada carrera. No puntuamos en Spa, ni tampoco en Suzuka, pero se debe a razones que estaban fuera de nuestro control".

El español señala que no se pueden esperar muchas mejoras en Yeongam: "No tenemos tantas mejoras aquí, puesto que sólo han pasado cuatro días desde Suzuka", dijo. "Pero trabajaremos en la puesta a punto del coche para que se adapte al diseño de este circuito. Estoy razonablemente seguro de que podemos ser competitivos este fin de semana, como de hecho ya lo hemos sido en la mayoría de las últimas ocho o diez carreras. Porque, pese a no haber sido los más rápidos, hemos estado en la lucha por el podio".

"Podemos esperar algunos altibajos"

Fernando habla sobre la táctica a seguir en Corea: "Saldré a atacar en todas las carreras, peleando en cada una de ellas, tratando de sacar el máximo número de puntos, tal y como hemos hecho siempre, pero sin forzar. En las últimas cuatro carreras, hemos perdido muchos puntos; con el abandono de Spa, en el que no pude hacer nada, luego el problema de tener que salir décimo en Monza tras el incidente en la clasificación y, por último, el pinchazo en la primera curva de Suzuka… Podemos esperar que en lo que queda de temporada tengamos algunos altibajos".