Alonso logra el mejor botín de Corea y sale cuarto en Yeongam con Webber en la pole

Al final el único que pudo con Sebastian Vettel fue el otro Red Bull. Mark Webber ha logrado la pole en el GP de Corea gracias a un tiempo de 1:37.242 que le ha valido para superar a su compañero alemán en menos de una décima y a Lewis Hamilton por más de dos. Al final, Alonso ha vuelto a sacar lo mejor de sí mismo para ser cuarto en la parrilla de Yeongam.

Porque se ha marcado una señora vuelta en Q3, una vuelta que le ha dejado a sólo un par de décimas del Red Bull de Sebastian Vettel, su principal enemigo de cara al Mundial. Y además lo ha hecho con un neumático que llevaba ya vuelta y media, pero ni eso ha sido problema para un Fernando que ha exprimido al máximo el potencial de Ferrari.

Un potencial que parecía al mínimo en la Q1, donde Alonso sólo pudo marcar el 16º mejor tiempo de los 24 pilotos aun recurriendo a los neumáticos superblandos, su primer juego de neumáticos superblandos. Cómo recordaba todo a Suzuka, pero qué diferente fue al final y en su desarrollo cuando el asturiano tranquilizó a todos en Q2 donde con las mismas ruedas de la primera ronda quedó tan sólo por debajo de Vettel.

Y eso quedó refrendado cuando realmente importa, cuando se trata de pelear por la pole. Una pelea por la pole en la que Alonso a punto estuvo de formar parte de los tres elegidos para hablar en la rueda de prensa posterior a la clasificación, un sueño finalmente frustrado por Webber y por un Hamilton que compartió mucho con Fernando durante los 45 minutos clasificatorios.

Hamilton casi se queda fuera de Q2

Porque Lewis, al igual que el de Ferrari, estuvo a nada de quedarse fuera de la Q2. El británico eso sí, y al contrario que Alonso, no usó superblandos para evitar el desastre de dejar el volante antes de tiempo y ese exceso de confianza estuvo a punto de costarle caro, de no ser por el error en la conducción de Bruno Senna que finalmente hizo que el brasileño no mejorara al de McLaren.

El otro de McLaren también sabe ya lo que sintió Fernando en Suzuka. Una bandera amarilla, por un problema de Ricciardo, dejó a Jenson Button sin Q3 y a Alonso sin un más que posible rival de cara a salir cuanto más arriba mejor en Yeongam para evitar que Vettel tenga esa típica carrera suya saliendo desde la pole y abriendo brecha desde el primer momento respecto al resto de pilotos.

Desde la pole no sale, pero posiblemente no le cueste mucho ponerse primero. Porque en el primer puesto de la parrilla sale Mark Webber, su compañero, que no parece vaya a poner muchos impedimentos a Sebastian para liderar la carrera de Corea. Pero fácil, lo que se dice fácil, tampoco parece. Porque Yeongam no es Suzuka y en Yeongam Vettel ya ha protagonizado alguna salida de pista en la primera curva.

Raikkonen sale detrás de Alonso

Una curva que promete en la salida y en la que los dos Lotus saldrán cerca y lejos, relativamente al menos, de Alonso. Raikkonen sale justo detrás del asturiano y por la zona limpia, algo que Fernando no ha pasado por alto llegando a admitir que Kimi le adelantará en cuanto se apague el semáforo. Y Grosjean comenzará desde la séptima plaza. Al final los escapes con efecto Coanda dieron al finlandés un mejor crono que al galo.

Nuevamente los Mercedes se han quedado en un 'casi'. Un 'casi' que parecía poder ser una realidad cuando Rosberg se marcó un sector 1 mucho más rápido que el logrado por Webber. Pero el alemán se cargó todo el esfuerzo en dicha zona del circuito en los siguientes dos sectores y se quedó incluso a un segundo del de Red Bull. Eso sí, al menos superó a Schumacher, décimo. Otro alemán, Hulkenberg, puso a su Force India octavo.

Respecto al resto, Sauber no recordará de forma grata esta clasificación coreana. Problemas, muchos problemas en Q1, y eliminación de Pérez y de Kobayashi en Q2. Williams ha vuelto a ver cómo Senna fracasa en la primera ronda y a Maldonado dándolo todo pero lejos de sus mejores actuaciones.

Marussia se aleja de HRT en Corea

En cuanto a HRT, de momento se ha tenido que rendir a la evidencia de que los Marussia son más fuertes en Yeongam. De momento, al menos. Ni De la Rosa ni Karthikeyan, que ha sufrido un problema mecánico, han podido plantar cara ni a Glock ni a Pic, aunque el galo de saldrá por detrás de todos debido a su penalización de diez posiciones por usar su noveno motor de la temporada.