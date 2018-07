Razia gana a Valsecchi la batalla de Silverstone y se pone líder del Mundial

Luiz Razia sale líder del GP de Gran Bretaña de las GP2 Series. El brasileño le ha ganado el duelo a Davide Valsechi sobre el trazado de Silversone en las dos carreras al llevarse el triunfo en la segunda carrera, justo por delante del italiano. Con ellos subió al podio Felipe Nasr, que iguala el mejor resultado de su temporada particular.

El piloto de Arden ha conseguido una solvente victoria y no ha tenido demasiados problemas para llevarse el máximo de puntos a su bolsillo. Y es que por más que Valsecchi se puso a remontar y a escalar posiciones finalmente no pudo llegar hasta Razia y tuvo que conformarse con la segunda posición, una posición que le vale para no descolgarse demasiado por la lucha por el Mundial.

Y, como sucediera en el GP de Europa en el que las últimas vueltas fueron clave, también lo fueron en este GP de Gran Bretaña. Pero no por la lucha por el liderato o el podio, sino por la cuarta plaza. Y es que Esteban Gutiérrez se llevó por delante a Johnny Cecotto en la última vuelta del circuito en una maniobra que posiblemente acabe con una sanción para el mexicano.

Terminada la carrera en Silversone, Luiz Razia lidera el Mundial con 165 puntos, seis por encima de Davide Valsecchi. El tercero es Gutiérrez con 122, unos puntos que posiblemente disminuyan si dirección de carrera decide sancionarle por su acción con Cecotto.