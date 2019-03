"No tengo ninguna duda de que estamos ante el cese definitivo de ETA"

El diputado socialista y cabeza de lista por Vizcaya Eduardo Madina ha valorado el comunicado de ETA en el que la banda anuncia un "cese definitivo" de la violencia armada. Madina sufrió un atentado el 19 de febrero de 2002. Una bomba lapa colocada en los bajos de su coche por un comando de la banda terrorista ETA integrado por Iker Olabarrieta y Asier Arzalluz, le causó graves lesiones, entre ellas la amputación de la pierna izquierda a la altura de la rodilla.



Madina afirma que cuando se enteró del comunicado sintió una mezcla de recuerdos de muchos momentos de su vida y una inmensa alegría. "Fue un día para la memoria para recordar momentos de mi vida y tener una sensación de alegría en una tarde historica", afirma Madina.



El bilbaíno asegura que lo más importante del anuncio son las dos palabras: "cese, definitivo". "Hemos luchado muchos años para conseguir esas dos palabras", declara Madina.

En cuanto al papel de las víctimas tras el anuncio de la banda, el socialista define a las víctimas como: "El testimonio de lo que nos ha sucedido". "Las víctimas le ponen cara a lo que nos ha sucedido, hemos tenido un grupo de terroristas que han tenido una visión propia de la sociedad, que han intentado convertir en global, han matado a todo aquel que creía que no tenía sitio en ese modelo de país por el que soñaban".



Madina confía en que el anuncio de ETA es definitivo. "Debemos creer a ETA, no tengo ninguna duda de que estamos ante el final definitivo de la violencia, llevamos mucho tiempo trabajando para que esto suceda".



Aunque la banda todavía no ha anunciado su disolución ni el cese de las armas Mandina asegura que "este es el final de ETA" y que la banda "ha dicho lo que interesa, ha anunciado que deja de matar".