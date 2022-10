La fusión de Sting & Shaggy, de rock y reggae, triunfó anoche en Starlite. La primera vez de ambos músicos en el auditorio de la cantera se saldó con un nuevo sold out, tras el que cosechó en la primera jornada el mexicano Luis Miguel.

“Es muy especial tocar en un lugar como esta cantera, una antigua mina abandonada que ha sido reconvertida en auditorio”, aseguraba Sting minutos antes de salir al escenario, al tiempo que confesaba su entusiasmo por tocar en Marbella. Ambos artistas venían con ganas de presentar su álbum '44/876', (un curioso nombre compuesto por los prefijos de Inglaterra y de Jaimaica), un homenaje a la pasión que ambos artistas sienten por Jamaica.

Hasta Starlite se desplazaron personalidades relevantes de la política como el ex primer ministro de Francia, Manuel Valls. Además de rostros conocidos como la pareja de Antonio Banderas, Nicole Kimpel, acompañada de su hermana gemela.

Así, un Sting en plena forma y un vibrante Shaggy fueron hilando temas en perfecta sincronía. Y rogaron que no les hicieran “esperar para amarte” con 'Don’t make me wait'; y recomendaron que si amas a alguien lo dejes libre, con 'If you love someone, set them free'; y recorrieron los campos de oro con la eterna 'Fields of gold'.

Uno de los momentos inolvidables del espectáculo llegó con 'Angel',con el público en pie. Pero todavía faltaban por llegar 'Dreaming in the USA',y 'Crooked Tree',tras la cual Sting se sentó por primera vez y teatralizó el tema junto a Shaggy para delirio de un ya entregado auditorio.

Para la recta final del concierto, con los artistas gozando en perfecta simbiosis, se sucedieron el gran éxito de Shaggy, 'Boombasticy' la mítica de Sting, 'Roxanne', además de 'Desert Rose', 'Every breath you takey Fragile', en una entrañable versión acústica.

Starlite acogerá este viernes, 20 de julio, el concierto de David Bisbal, que regresa al Festival tras su actuación de 2013.