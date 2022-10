AGOTA LAS LOCALIDADES

Pablo López llegó a Starlite por la puerta grande, en el que fue el quinto sold out de esta edición, tras los de Luis Miguel, Sting & Shaggy, David Bisbal y Pablo Alborán. El artista malagueño, que está recorriendo un intenso camino musical repleto de emociones, venía a presentar su último trabajo Camino, fuego y libertad, dentro de su gira Santa Libertad. Y lo hacía en su casa, con los suyos: “Yo he venido aquí, a Starlite, muchas veces. Pero he estado ahí sentado, como ustedes”, confesó un emocionadísimo Pablo López, entregado a su auditorio.