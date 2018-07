Sánchez: "El debate lo llevo bien, pero no puedo enseñar mis cartas"

El candidato del PSOE a la Moncloa, Pedro Sánchez, ha indicado en declaraciones a Espejo Público que la preparación para el '7D: El debate Decisivo', "la llevo bien". No obstante, el político no ha querido profundizar en el asunto, ya que "no quiero mostrar mis cartas a los rivales". Además, por ahora se niega a desvelar con que partidos estaría dispuesto a pactar.

Publicidad