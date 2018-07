'Digan lo que digan', Raphael triunfó

La Maravillosa Orquesta del Alcohol fue un más que digno aperitivo de la noche del jueves en Aranda. Los burgaleses protagonizaron un show divertido y cercano, con un sonido muy contundente. El público no pudo evitar contagiarse y sumarse a los ritmos vertiginosos que brotaban del escenario y ponían el listón muy alto en la inauguración del escenario secundario.

Niños mutantes se mostraron en todo momento muy cómodos en ‘su’ festival. En rueda de prensa y redes sociales ya anunciaban que habría “sorpresas” en su actuación, con la que celebraban sus 20 años en activo. Uno de los momentos más celebrados por el público fue ‘Errante (Canción mutante)’. Repasaron sus grandes éxitos y terminaron con un ‘Como yo te amo’ para el que invitaron a Raphael al escenario, pero el de Linares prefirió mantener la expectación un poco más.

Y por fin llegó el momento más esperado: Raphael dio al público lo que llevaba meses esperando. En pocos minutos empezaba a sonar ‘Mi gran noche’, desencadenando el éxtasis. El ‘indie pródigo’ disfrutó como nunca encima de un escenario que pocos imaginaban que acabaría pisando, y en el que quiso devolver la invitación, en esta ocasión correspondida, del vocalista de Niños Mutantes.

El público más heterogéneo de la historia del Sonorama fue testigo durante más de dos horas de grandes clásicos como ‘Escándalo’, ‘Gracias a la vida’, ‘Estuve enamorado’ y, por segunda vez en la noche, ‘Como yo te amo’, con la que Raphael se despedía de unos fans entregados, escribiendo una nueva y triunfal página en la historia del festival.

El excesivo retraso acumulado deslució la actuación de Elefantes en el escenario secundario, y obligó a acortar excesivamente el show de Iván Ferreiro. Abrió el concierto con un pequeño guiño al grupo Maga que enlazó con ‘Turnedo’, un orden al que no tiene muy acostumbrados a los fans. Hizo un pequeño repaso de su repertorio, desde ‘Mi furia paranoica’ hasta ‘El dormilón’ o ‘Pájaro azul’, algunos de los temas de su último disco, y en esta ocasión contó con Ricky Falkner, que hizo doblete después de haber tocado horas antes con Egon soda.

Para cerrar la velada, We are standard rindieron un gran homenaje al grupo punk por excelencia, The Clash, con temas muy coreados como ‘London calling’ o ‘Should I stay or should I go’, cerrando el escenario principal con un clásico como ‘Rock in the casbah’.