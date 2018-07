¿Qué cuenta más para Artur Mas?

O un nuevo candidato, o nuevas elecciones autonómicas en Cataluña - serían las cuartas en cinco años - y todo cuando podrían tener que repetirse, tambien, las generales. Así comienza este año 2016. El "NO" de la CUP a Artur Mas, ese "NO" que se anunció que iba a ser "tranquilo", lo ha sido en el tiempo, pero no en la forma, ni en lo que significa. Ese "NO" definitivo de la CUP situa a Artur MAS en una auténtica encrucijada política.

