Lágrimas de una niña de San Ildefonso tras 'atascarse' en uno de los números

SORTEO DE LOTERÍA DE NAVIDAD

Maguette ha sido una de las protagonistas del sorteo. En el noveno alambre de su tabla, se ha atascado con la lectura del 58.052, y tras afirmar "Oh, no me sale", se ha echado a llorar. Ha realizado una pausa de apenas un par de minutos durante los que ha bebido agua arropada una ovación del público. Tras secarse las lágrimas, se recuperó.