José Manuel García-Margallo, ministro de Exteriores, ha explicado durante una entrevista en Espejo Público que la lista catalana liderada por Raül Romeva es "un esperpento" en el que lo único en lo que están de acuerdo sus integrantes es en "camuflar a la pareja de moda" y que "no se hable de lo que hay que hablar". A su juicio, se trata de "un espectáculo realmente triste y que puede causar un daño importante a Cataluña".

Así, el titular de Exteriores ha reiterado que tanto Romeva como Oriol Junqueras saben que "una declaración unilateral de independencia es algo que no va a ningún sitio" porque no tendrían el reconocimiento internacional de las Naciones Unidas ni la posibilidad de formar parte de la UE. Por ello, Margallo ha señalado que deberían "explicar cómo pagarían la deuda acumulada sin acceso a la liquidez del Banco Central Europeo" y qué harían en esas condiciones. Según los estudios que ha citado, esto se traduciría en una "pérdida de nivel de vida en Cataluña de entre un 20% y un 30%".

En este sentido, el mandatario español ha señalado que Artur Mas "nunca ha estado por buscar un acomodo de Cataluña con el resto de las Españas" y que "está empeñado" en hablar de la independencia, "sabiendo que es una aventura imposible porque es la mejor forma de que no se hable de cuál ha sido su gestión".

En opinión del ministro, "antes de sacarse de la chistera el conejo de la independencia" a Mas le abucheaban y ahora ha descubierto que hablando de este asunto ya no le sucede. "Es lo mismo que hizo Tsipras cuando decidió que la culpa de lo que pasaba en Grecia la tenía Alemania, todo el mundo menos quién ha sido el responsable de gestionar los asuntos públicos", ha comparado.

Podemos y su hermandad con Syriza

El ministro también se ha pronunciado sobre la caída en intención de votos de Podemos, que ha achacado a su hermandad con Syriza. "Podemos ha tenido dos modelos: Venezuela y Grecia", ha indicado Margallo, y lo que ocurriría si gobierna solo o en coalición con el PSOE sería lo que sucede en esos países.

Además, ha avisado de que los inversores a partir de ahora están mirando lo que va a pasar en las elecciones generales y "no hay necesidad de invertir en un país que presenta un riesgo cierto".

En este sentido, y con las elecciones generales cada vez más cerca, Margallo no ha descartado un acuerdo entre el PP y PSOE para la próxima legislatura. En su opinión, "los acuerdos de los dos grandes partidos son necesarios" con los retos a los que esá haciendo frente el país. No obstante, el 'popular' ha matizado que otra cosa es que "eso se materialice o no en un Gobierno de coalición".

Desaparecidos en Siria

El mandatario español también ha tenido palabras para los [[LINK:INTERNO|||20150721-NEW-00279-false|||tres periodistas españoles desaparecidos]] en Siria en el mes de julio. "Tenemos que estar a la espera de que las personas que sepan algo se pongan en contacto con nosotros", ha apuntado, y ha reiterado que el objetivo es "traerlos a casa cuanto antes". Para ello, España se maniente en contacto con todas las organizaciones que están sobre el terreno y Margallo ha recomendado prudencia y discreción". "Hay que evitar cualquier alarde de información excesiva", ha añadido.

Asimismo, el ministro se ha referido a los nuevos retos que presenta el terrorismo internacional, que "avanza con las tecnologías más modernas para reclutar, para financiarse y para difundir las atrocidades que hacen". Estas características obligan a una nueva estrategia que exige "intercambiar información, vigilar las fronteras y controlar los circuitos de financiación" en un nuevo orden mundial en el que Libia preocupa especialmente a Margallo.

Doble crimen de Cuenca

En cuanto al doble crimen de Cuenca, el político ha precisado que se trabaja en la extradición de Sergio Morate junto a los ministerios de Justicia e Interior. "Hablamos todos los días con ellos y lo vamos a tramitar con la máxima urgencia", ha señalado. En su opinión, no cabe duda de que Morate, presunto asesino, debe ser juzgado en España porque es español, una de las víctimas es española y el crimen se cometió en este país. Por ello, el ministro considera que no hay impedimentos legales más allá de la negativa del sospechoso a venir.