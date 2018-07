González Pons, sobre el CIS: "El PSOE no debe preocuparse, es solo una encuesta"

Esteban González Pons, número dos del PP para las elecciones europeas, ha mostrado su optimismo con las datos de la paro del mes de abril y ha llamado a la participación en los comicios europeos ya que, según Pons, "no votar es dejar que Europa decida por nosotros".



"Estamos haciendo una campaña electoral para que la gente vuelva a confiar en nosotros. El trabajo no ha acabado y para poder acabar lo que nos encargaron deben ir a votar. Si no se vota hay alguien que decide por nosotros", explicó Pons.

González Pons aseguró que el PSOE se ha apartado del centro para tratar de "tapar el hueco con los partidos de izquierda" y en cambio el PP sigue optando "al centro y al voto de las personas moderadas": "Vamos a seguir con una campaña lo menos crispada posible".



Sobre los datos de CIS, que otorgan una ventaja de cinco puntos en intención de voto al PP sobre el PSOE, Pons destacó que son solo encuestas pero que "vuelve a haber más personas que dicen que van a votar al PP que al PSOE y eso no pasaba en las últimas encuestas del CIS". "Los socialistas no deben preocuparse, es solo una encuesta", añadió Pons.



Respecto a los datos del paro del mes de abril, Pons indicó que son "los mejores datos en 20 años" si se sacan de la estacionalidad, lo que demuestra, en opinión de Pons, "que la situación ha cambiado y estamos comenzando a crear empleo".



Pons va más allá e indica que "la salida de la crisis ha comenzado": "Aspiró y a que se recuperen todos los puestos de trabajo. Cuando gobierna el PSOE siempre acaba viendo depresión económica y desempleo, cuando lo hace el PP hay crecimiento y creación de empleo".