Diez breves historias musicales del FIB 2013

1) The Killers la partieron en el cierre

El cierre de este FIB fue toda una fiesta orquestada por Brandon Flowers y su grupo. La locura llegó al Escenario Maravillas con fuegos artificiales incluidos. Para muchos el que ha sido el mejor concierto de esta edición del festival.

2) ¡Ladieeeeess! gritaba Alex Turner

El cantante de Arctic Monkeys no paró de peinarse el tupé durante el concierto. Se pasó todo el concierto diciendo que había muchas chicas guapas en Benicàssim hasta que "no pudo aguantarlo más" y gritó "¡Ladieeeeess!" antes de arrancarse con 'I Bet That You Look Good On The Dancefloor' y desatar la locura entre el público.

3) Ricky Wilson desde las alturas

El cantante de Kaiser Chiefs no paró de saltar durante el concierto por todo el escenario, jugando con las cámaras, golpeándose la cabeza con el micrófono y durante su clásico "I Predict A Riot" trepó a lo más alto del Escenario Maravillas.

4) Beady Eye tocaron el FIB

Pero Liam Gallagher no cantó nada. Al ex-oasis le faltó voz y ofreció una actuación pobre, falta de actitud y de empatía con el público. Vestido con un chubasquero, apropiado para el tórrido calor valenciano, Gallagher se quedaba como un pasmarote delante del micrófono sin moverse durante la mayor parte del concierto.

5) Todos coreaban 'Come Closer'

La actuación de Miles Kane el sábado, antes de sus amigos Arctic Monkeys, fue demoledora. Con poco público al principio, al final tenía el Maravillas abarrotado para cerrar el concierto con 'Come Closer'. Minutos después podías escuchar como la gente seguía coreando la canción por todo el recinto.

6) Y también coreaban 'Run Boy Run'

Algo similar ocurrió el domingo con la actuación de Woodkid. Este artista de Brooklyn dejó boquiabiertos a los presentes con su show, sonidos orquestales y dos percusionistas para poner a bailar a los miles de fibers que se agolpaban frente al Trident Senses. Cerró el concierto con 'Run Boy Run' pero la gente quería más y siguieron coreándola incluso después de que se apagaran las luces.



7) The Smiths tocaron en el FIB

En realidad sólo toco Johnny Marr, pero los momentos más brutales de su concierto fueron las versiones de clásicos como 'Stop Me If You Think You've Heard This One Before', 'Bigmouth Strikes Again', aunque sobre todo 'There Is A Light And It Never Goes Out.

8) Una vez más, Primal Scream

La actuación de este año de los escoceses es la sexta en el FIB después de que estuvieran presentes en 1998, 2000, 2002, 2004, 2010 y 2011. El idilio de Primal Scream con Benicàssim es total, probablemente el grupo que más veces haya repetido en el FIB.

9) Azealia Banks canceló su actuación

La misma mañana del domingo la organización colgó un breve comunicado en facebook en el que explicaban que la rapera neoyorquina había cancelado su actuación por recomendación de sus doctores. Problemas en la garganta de Azelaia Banks le impidieron estar en Benicàssim; ella de momento no dice nada al respecto en su twitter y algunos la echamos de menos.

10) Chiquito de la Calzada también cantó

La nota más friki del festival la puso Aldo Linares, que cerraba el Fibclub el domingo. Su set de DJ lo abrió con un chiste de Chiquito. La sesión fue brutal y no pararon de sonar un temazo tras otro pero los británicos de lo de Chiquito no entendían nada.